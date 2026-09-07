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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

Traducido por

Resumen de la jornada 3 de la Ligue 1: el Mónaco sorprende al PSG en el Parque de los Príncipes mientras Paris FC y Estrasburgo animan la jornada

Ligue 1
Mónaco
Paris Saint-Germain
Paris FC
Lyon
Lille
Strasbourg
Rennes
Brest
Lorient
Lens
Marsella
Angers
Troyes
Le Mans
Le Havre
Niza
Toulouse
Auxerre

Análisis completo de la jornada del tercer fin de semana de la Ligue 1. Desgranamos los resultados de la tercera jornada, las historias clave, las actuaciones individuales más destacadas y los festivales de goles antes de la cuarta ronda de partidos.

La tercera jornada de la Ligue 1 2026/27 dejó grandes sorpresas, actuaciones contundentes a domicilio y una lluvia de goles por toda Francia. Desde el triunfo del Mónaco en el Parque de los Príncipes para tomar el control de la pelea por el título de liga hasta la impresionante victoria del Paris FC en Marsella y la exhibición de ocho goles del Estrasburgo en Troyes, la jornada 3 ofreció un drama inigualable.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    Paris Saint-Germain 1-2 AS Monaco

    El Mónaco prolongó su perfecto inicio de temporada al sorprender al vigente campeón, el Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes. El conjunto visitante explotó rápidos contraataques y una sólida organización defensiva, y se llevó una victoria por 2–1 para seguir líder de la clasificación de la Ligue 1 con tres triunfos en tres partidos.

    La derrota deja al PSG sin victorias en sus tres primeros encuentros.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-NICEAFP

    Olympique de Marseille 2-3 Paris FC

    Lassine Sinayoko firmó una actuación de héroe en el Stade Vélodrome, donde el recién ascendido Paris FC dio la sorpresa ante el Marsella en un trepidante 3-2. Sinayoko golpeó primero en el minuto 1 y añadió un segundo tanto en el minuto 19.

    Amine Gouiri marcó dos veces para mantener al OM en la pelea, pero Sinayoko completó su triplete desde el punto de penalti en el minuto 86 para sellar una victoria histórica para los visitantes.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-STRASBOURGAFP

    ES Troyes AC 2–6 RC Strasbourg Alsace

    El Stade de l'Aube fue escenario de un auténtico festival goleador, ya que el Estrasburgo le endosó seis goles al Troyes en una contundente victoria a domicilio por 6-2. La línea ofensiva del Estrasburgo se mostró imparable al contragolpe, destrozando la defensa local para asegurar su segunda victoria de la temporada.

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  • FBL-FRA-LIGUE 1-LYON-AUXERREAFP

    Olympique Lyonnais 3-1 AJ Auxerre

    El Olympique Lyonnais mantuvo su sólido inicio de temporada con una cómoda victoria por 3–1 en casa ante el colista AJ Auxerre en el Parc Olympique Lyonnais. El Lyon controló la posesión y se mostró eficaz en el último tercio, lo que le permitió ascender hasta la segunda posición de la tabla y dejar al Auxerre sin puntos tras tres partidos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-LORIENTAFP

    RC Lens 0-1 FC Lorient

    El FC Lorient logró dejar la portería a cero a domicilio y una victoria muy trabajada en el Stade Bollaert-Delelis ante el RC Lens. La solidez defensiva del Lorient resistió la presión del Lens antes de encontrar el gol de la victoria, mientras que el Lens terminó el partido con diez jugadores tras una segunda tarjeta amarilla en el tiempo de descuento.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-RENNESAFP

    Angers SCO 1–2 Stade Rennais FC

    El Stade Rennais FC logró una crucial victoria por 2-1 a domicilio contra el Angers SCO en el estadio Raymond Kopa. El Rennes impuso su control al inicio de la segunda parte y resistió la presión final del Angers para mantenerse invicto tras tres jornadas.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-BRESTAFP

    Le Havre AC 1-2 Stade Brestois 29

    El Stade Brestois 29 logró su primera victoria de la temporada en un animado partido a domicilio en el Stade Océane. Le Havre disputó toda la segunda parte con diez hombres tras una tarjeta roja en el tiempo añadido del primer tiempo, lo que permitió al Brest aprovechar la superioridad numérica y llevarse los tres puntos.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-LILLEAFP

    Toulouse FC 0-1 LOSC Lille

    El LOSC Lille logró una trabajada victoria por 1-0 sobre el Toulouse FC en el Stadium de Toulouse. Un único gol decisivo permitió al Lille mantener su condición de invicto y seguir el ritmo de la zona alta de la tabla.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NICE-LE MANSAFP

    OGC Niza 1-1 Le Mans FC

    El OGC Niza y el Le Mans FC se repartieron los puntos en un empate 1-1 en el Allianz Riviera. El Niza dominó el ritmo del partido, pero le faltó acierto de cara a gol, lo que permitió al recién ascendido Le Mans sumar un meritorio punto a domicilio.