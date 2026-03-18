Resultados y goleadores de la Serie B: Espectáculo de Insigne, el Pescara se dispara. Ganar el Frosinone y el Avellino; dura derrota para la Sampdoria

El Pescara sigue último, pero gracias también a las jugadas de Insigne ha acortado distancias con los rivales por la permanencia y ahora se encuentra a dos puntos de la zona de salvación. Victoria importante también para el Frosinone, que en lo que era casi un partido de ida y vuelta contra el Bari se lleva los tres puntos y se coloca a dos puntos del Monza. El Avellino, en el duelo directo por los play-offs contra el Südtirol, lo supera y se coloca a un punto del Cesena, octavo (última plaza válida para acceder a los play-offs de ascenso). Dura derrota para la Sampdoria, que pierde en casa de laCarrarese y se mantiene cerca de la zona de peligro.



