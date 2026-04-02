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Resultados de los partidos aplazados de la Liga de Fútbol: Al-Arini se dispara en cabeza... y el Al-Taawoun da la sorpresa ante el Al-Nasr y el Al-Qadsia

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Al Najmah U21 vs Al Okhdood U21
Al Najmah U21
Al Okhdood U21
Jawwy Elite League U-21
Al Wehda U21 vs Al Adalah U21
Al Wehda U21
Al Adalah U21
Al Ettifaq U21 vs Al Raed U21
Al Ettifaq U21
Al Raed U21
Al Khaleej U21 vs Al Ittihad U21
Al Khaleej U21
Al Ittihad U21
Al Bukiryah U21 vs Al Ettifaq U21
Al Bukiryah U21
Al Riyadh U21 vs Al Wehda U21
Al Riyadh U21
Al Okhdood U21 vs Al Taawoun U21
Al Taawoun U21
Al Orobah U21 vs Al Fateh U21
Al Orobah U21
Al Fateh U21
Arabia Saudí

La emoción va en aumento en la Liga de Élite Sub-21 a una jornada del final

La ronda de partidos aplazados de la Liga Joy para la categoría sub-21 ha llegado a su fin, dejando tras de sí numerosos resultados y cifras destacadas que han puesto de manifiesto el alto nivel de competencia entre los equipos participantes.

Las jornadas de la Liga Goi siempre están llenas de emoción y suspense, ya que los partidos no carecen de momentos decisivos y goles espectaculares que enardecen a la afición y ponen de relieve a las prometedoras estrellas del futuro del fútbol juvenil.

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En esta jornada, algunos equipos brillaron de forma notable, mientras que varios jugadores ofrecieron actuaciones individuales excepcionales, lo que la convirtió en una de las jornadas más emocionantes de la temporada y abrió la puerta a una mayor expectación de cara a la última jornada.


  • محمد رفعت لاعب فريق الفتح تحت 21 عامًاAl Fateh's X Official Account

    Jornada de partidos aplazados

    En las últimas tres jornadas de la Liga de Élite Sub-21 se han aplazado nueve partidos: uno en la decimoséptima jornada, cuatro en la decimoctava y otros cuatro en la decimonovena.

    Esos partidos aplazados se disputaron a lo largo de tres días: cuatro partidos el viernes 27 de marzo, cuatro el miércoles 1 de abril y uno el jueves.

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    El viernes, el Al-Ittifaq se enfrentó al Al-Raed en el estadio Ejo de Dammam en un partido aplazado de la 18.ª jornada, mientras que se disputaron tres partidos aplazados de la jornada 19: el Al-Akhdoud se enfrentó al Al-Najma en el estadio de la Dirección de Educación de Unaizah; el Al-Wehda recibió al Al-Adalah en el estadio de la Ciudad Deportiva del Rey Abdulaziz de La Meca; y el Al-Ahli visitó al Al-Fateh en el estadio Tamweel Al-Oula de Al-Ahsa.

    En cuanto a los partidos del miércoles, se disputó el único aplazado de la jornada 17, en el que el Al-Ittifaq visitó al Al-Bukairiyah, y otro partido aplazado de la jornada 19, en el que el Al-Ittihad recibió a su rival Al-Khaleej en Sehat.

    También se disputaron tres partidos de la jornada 18: el Al-Wehda visitó al Al-Riyad en la capital saudí, el Al-Akhdoud recibió al Al-Taawoun en Najran, y el Al-Fateh visitó al Al-Arabi en el estadio de la Universidad de Al-Jawf, este jueves.


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  • El Al-Taawoun derrota al Al-Nasr y al Al-Qadsia

    El Al-Taawoun asestó un duro golpe al Al-Nasr y al Al-Qadsia al lograr una emocionante victoria por 2-0 ante el Al-Akhdoud, lo que le permite situarse en tercera posición con 37 puntos.

    El Al-Taawoun se encuentra ahora a solo tres puntos de igualar al líder, el Al-Hilal, y a un punto del segundo clasificado, el Al-Ittifaq.

    El Al-Taawoun superó al Al-Qadsia, un equipo con grandes posibilidades, por un punto (36), y al Al-Nasr, quinto clasificado (35).


  • Al-Arini en la cima

    Basem Al-Arini, delantero del Al-Taawoun, siguió con su brillante racha de los últimos tiempos y afianzó su liderazgo en la clasificación de goleadores de la Liga Joi de la Élite (Liga Saudí Sub-21) en la actual temporada 2025-2026.

    Al-Arini contribuyó a la victoria de su equipo sobre Al-Akhdoud por 2-0, en el partido disputado el miércoles en el estadio del Al-Akhdoud de Najran, correspondiente a la jornada aplazada de la 18.ª ronda, tras marcar un gol espectacular con el que reafirmó su gran presencia ofensiva.

    Su gol llegó en el minuto 69, tras recibir un pase entre líneas milimétrico a la espalda de la defensa rival, para lanzarse en solitario hacia la portería y enviar el balón al fondo de la red con gran confianza, anotando el segundo gol de su equipo de una manera magnífica.

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    El delantero del Al-Taawoun continuó con su racha de brillantez, tras haber marcado en tres partidos consecutivos: anotó un gol contra el Al-Hazm en la jornada 17, antes de brillar de forma notable con un «hat-trick» frente al Al-Nassr en la jornada 19.

    Al-Arini elevó su cuenta a 17 goles, situándose en lo más alto de la clasificación de goleadores, con una ventaja de tres tantos sobre su perseguidor más cercano, Jalal Al-Salem, delantero del Al-Ittifaq, que ocupa el segundo puesto.

    Por su parte, Al-Salem también siguió con su racha goleadora, tras marcar el gol que dio la victoria al Al-Ittifaq por 2-1 sobre Al-Bukairiya, en el partido que les enfrentó este miércoles en el marco de los partidos aplazados de la 17.ª jornada.

  • باسم العريني مهاجم فريق التعاون تحت 21 عامًاAl Taawoun's X Official Account

    Un conflicto en pleno apogeo

    Se espera que la jornada 20 de la Liga Joi de Élite Sub-21 sea testigo de una fuerte rivalidad y una reñida lucha entre los equipos, dado el equilibrio de niveles y la intensa competencia por los primeros puestos. El enfrentamiento entre Al-Nasr y Al-Hilal acapara toda la atención, en un derbi muy esperado que siempre tiene un carácter especial y está cargado de emoción entre estos dos rivales.

    Asimismo, el Al-Ahli se enfrentará al Al-Qadisiyah en un duelo no menos intenso, en el que ambos equipos buscarán un resultado positivo que refuerce su posición en la tabla.

    En otro encuentro, el Al-Ittihad se enfrentará al Al-Shabab en un duelo que parece fuerte sobre el papel, pero que podría perder parte de su importancia para el Al-Shabab, tras confirmarse oficialmente su descenso, mientras que el Al-Ittihad buscará aprovechar el partido para sumar los tres puntos.