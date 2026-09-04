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¿Respetará Lionel Messi su contrato con el Inter Miami hasta 2028? Una exestrella de la MLS hace una predicción sobre el futuro del GOAT argentino
Leagues Cup, MLS Cup y MVP para Messi
Messi puso rumbo a Estados Unidos en 2023 persiguiendo el sueño americano. La leyenda del Manchester United y de Inglaterra Sir David Beckham, en su papel de copropietario del Inter Miami, ayudó a hacer posible ese movimiento.
El icono del Barcelona ha tenido un impacto impresionante en el sur de Florida, ayudando a las Garzas a conquistar la Leagues Cup y la MLS Cup. También ha ganado un par de premios MVP y ha atraído a apasionados aficionados a recintos llenos en todo Estados Unidos.
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Messi se retiró del fútbol internacional con Argentina
Inter Miami pudo ampliar el acuerdo inicial que firmó Messi cuando cruzó el Atlántico, pero se han planteado dudas sobre si dichos términos llegarán a cumplirse. El propio jugador ha dejado caer que el adiós definitivo a unas botas que han batido récords podría no estar demasiado lejos.
El jugador más laureado de la historia ha puesto fin a su carrera de 207 partidos con Argentina, como campeón del mundo y tres veces finalista, centrando ahora su atención individual en los asuntos de club. Sigue rindiendo con Inter Miami, con cuatro goles en una reciente victoria por 7-1 sobre Montreal.
Sus amigos íntimos Luis Suárez y Rodrigo De Paul siguen a su lado, mientras que también se ha hablado de que su excompañero en el Barça Neymar se marche al Estado del Sol y vuelva a formar la legendaria ‘MSN’ en ataque.
¿Cumplirá Messi su contrato con el Inter Miami hasta 2028?
Con Messi aparentemente satisfecho por ahora, ¿debería esperarse que siga jugando al menos un par de años más? Cuando le preguntaron a Hislop si cree que se respetarán unas condiciones lucrativas, el exguardameta del FC Dallas, en declaraciones a Spillsen, expertos noruegos en casinos, dijo a GOAL: «Sí. Una de las razones es que estuvo en primera línea en la planificación, en todo lo relacionado con la inauguración del nuevo estadio y con lo que está por venir. Creo que, como mínimo, querrá verlo hasta el final. Probablemente luego asumirá algún tipo de papel como embajador, así que seguirá estando presente en Miami, aunque solo sea para aparecer en los partidos cada día.
«Pero como jugador, mientras se mantenga en forma, espero que también lo lleve hasta el final. Entiendo su decisión de retirarse del fútbol internacional. Las exigencias del fútbol de liga y del fútbol internacional son muchas. Incluso para alguien que tiene 38 o 39 años, teniendo en cuenta todo lo que ha ganado Lionel Messi, todo gira en torno al Mundial. No espero verle jugando el Mundial dentro de cuatro años.
«¿Qué más le queda realmente por perseguir en el fútbol internacional? Probablemente, como resultado, dejar el fútbol internacional beneficie a su fútbol de clubes y prolongue su carrera en ese sentido.
«Respondiendo a tu pregunta inicial, sí, creo absolutamente que seguirá en Miami en 2028 como mínimo. Hasta dónde llegue a partir de ahí depende totalmente de él. Pero en 2028 espero verle con la camiseta del Inter Miami».
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Messi, pieza clave para la marca Inter Miami y la MLS
Messi declaró recientemente en una emotiva publicación en redes sociales, tras la muerte de su padre: «No sé qué voy a hacer sin ti, no sé cómo seguir. Solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo durante mucho más tiempo».
El Inter Miami está, como es lógico, deseando asegurarse de que el mayor reclamo del fútbol estadounidense siga vinculado al club en el futuro más inmediato, mientras que la MLS, como institución, es plenamente consciente de que necesita al mágico ‘10’ para seguir promocionando su marca en todo el mundo.
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