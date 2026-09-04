Con Messi aparentemente satisfecho por ahora, ¿debería esperarse que siga jugando al menos un par de años más? Cuando le preguntaron a Hislop si cree que se respetarán unas condiciones lucrativas, el exguardameta del FC Dallas, en declaraciones a Spillsen, expertos noruegos en casinos, dijo a GOAL: «Sí. Una de las razones es que estuvo en primera línea en la planificación, en todo lo relacionado con la inauguración del nuevo estadio y con lo que está por venir. Creo que, como mínimo, querrá verlo hasta el final. Probablemente luego asumirá algún tipo de papel como embajador, así que seguirá estando presente en Miami, aunque solo sea para aparecer en los partidos cada día.

«Pero como jugador, mientras se mantenga en forma, espero que también lo lleve hasta el final. Entiendo su decisión de retirarse del fútbol internacional. Las exigencias del fútbol de liga y del fútbol internacional son muchas. Incluso para alguien que tiene 38 o 39 años, teniendo en cuenta todo lo que ha ganado Lionel Messi, todo gira en torno al Mundial. No espero verle jugando el Mundial dentro de cuatro años.

«¿Qué más le queda realmente por perseguir en el fútbol internacional? Probablemente, como resultado, dejar el fútbol internacional beneficie a su fútbol de clubes y prolongue su carrera en ese sentido.

«Respondiendo a tu pregunta inicial, sí, creo absolutamente que seguirá en Miami en 2028 como mínimo. Hasta dónde llegue a partir de ahí depende totalmente de él. Pero en 2028 espero verle con la camiseta del Inter Miami».