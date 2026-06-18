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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Resolver la crisis de los elefantes antes del partido contra Alemania

Alemania vs Ivory Coast
Alemania
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E. Wahi
Alemania
Côte d’Ivoire
Canadá

La Federación Marfileña de Fútbol anunció el jueves por la tarde que se había resuelto la crisis del jugador Elie Wahé, antes del partido contra Alemania.

El encuentro se disputará el sábado en la segunda jornada del Mundial 2026.

Costa de Marfil debutó con victoria 1-0 sobre Ecuador, mientras Alemania goleó a Curazao 7-1.

La cuenta de la selección marfileña en X confirmó que Wahé obtuvo los permisos para ingresar a Canadá.

Así, el marfileño puede viajar con la selección a Canadá y seguir jugando el torneo con normalidad.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-CIVAFP

    Motivo de la denegación de entrada de Wahy en Canadá

    La Federación Marfileña ya había aclarado que Élie Wahé no viajaría con la selección a Canadá.

    No ha obtenido los permisos administrativos necesarios para entrar en Canadá.

    Según Mundo Deportivo, la medida se debe a una investigación por presunto amaño de partidos en Francia.

    Las autoridades canadienses no se han pronunciado oficialmente sobre la denegación, que se produjo un día después de que el diario «The Athletic» informara de que Wahi había sido detenido en Francia diez días antes del Mundial y luego puesto en libertad tras ser interrogado.

    Según el diario, la investigación se centra en la sospecha de que el jugador recibió deliberadamente una tarjeta amarilla durante el partido del Niza contra el Metz, disputado el 17 de mayo.

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