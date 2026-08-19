El AS Monaco y Pogba han anunciado conjuntamente el fin de su etapa, poniendo fin a un contrato que inicialmente estaba previsto hasta junio de 2027. Ambas partes concluyeron que los objetivos fijados en un principio, cuando se incorporó durante la pretemporada de 2025, solo se cumplieron de forma parcial.

La decisión llega antes del partido inaugural del club en la nueva campaña, poniendo un prematuro punto final a la etapa del centrocampista en el Principado. El Monaco expresó su más sincero agradecimiento al ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2018 por su profesionalidad durante toda su estancia.