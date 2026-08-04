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¡Resacón, cuarta parte! El Wrexham se beneficia de su viaje a Las Vegas, pero una exestrella del Wrexham fija un objetivo para Ryan Reynolds, Rob Mac y Phil Parkinson de cara a 2026-27
Ascenso meteórico: drama para el documental Welcome to Wrexham
Un ascenso récord desde la National League hasta la Championship hizo que el Wrexham reescribiera los libros de historia al firmar un salto histórico a través de las categorías de la EFL. Superó League One y League Two sin apenas complicaciones.
La galardonada serie documental «Welcome to Wrexham» ha ofrecido más drama, y hasta la campaña 2025-26 mantuvo la emoción hasta el final, ya que una plaza de play-off se escapó de forma agónica en la última jornada. El plan es hacerlo al menos un poco mejor en 2026-27.
Las actuaciones y los resultados de la pretemporada han sido prometedores, con victorias de prestigio ante el Manchester United y el Leeds, además de medirse al gigante de la Premier League Liverpool en el icónico Yankee Stadium de Nueva York.
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Víctimas de pretemporada: el Wrexham ha derrotado al Manchester United y al Leeds
No ha habido ningún ascenso ni resaca de Las Vegas que sacudirse, y el exjugador estrella de los Red Dragons Trundle, que es uno de los que está pendiente de las grandes cuotas de apuestas de fútbol de cara a la nueva temporada, dijo a GOAL, al ser preguntado sobre si la plantilla de Phil Parkinson se ha beneficiado de un verano más tranquilo: «No creo que los chicos lo vean así, ¡creo que preferirían estar allí otra vez!
«El ascenso que han vivido es increíble. Se ve que probablemente el club de fútbol se ha movido demasiado rápido sobre el césped para poder acompañarlo fuera de él. Ahora están construyendo la nueva Kop, que va a quedar genial, y el club sigue avanzando. Todo lo que han hecho hasta ahora es brillante y, si lo miras, van camino de meterse en la Premier League. Para un club como el Wrexham, eso sería increíble».
Preguntado por la confianza que se puede sacar de haber derrotado a los United de Mánchester y Leeds, Trundle añadió: «Está bien para la confianza, pero creo que como jugador nunca te fijas demasiado en los resultados de la pretemporada.
«Siempre se trataría de las actuaciones y de si has trabajado cosas, cómo va eso. Porque, como sabes, en los partidos de pretemporada puede haber muchos cambios. Pero, por otro lado, cuando juegas contra futbolistas de ese nivel, siempre está bien irte con las victorias. Así que creo que afrontarán la temporada ilusionados y con ganas».
Objetivo del Wrexham: seis plazas de play-off en 2026-27
La temporada del Wrexham arrancará el viernes, cuando se enfrente al Middlesbrough en la primera ronda de la Carabao Cup. A partir de ahí, el 17 de agosto comenzará su campaña 2026-27 en el Championship con un derbi temprano ante el Cardiff.
Al Birmingham de Tom Brady se medirán antes de que concluya el primer mes de competición, mientras que otro viaje al sur de Gales llevará al equipo de Parkinson a visitar al Swansea el 5 de septiembre. Un arranque fuerte es imprescindible a la hora de construir una candidatura al ascenso.
Preguntado por qué sería un éxito para los Red Dragons, con seis plazas de play-off en juego esta temporada, Trundle dijo: «Definitivamente creo que seguirán mirando a los puestos de play-off. Creo que, si miras la división y también a los equipos que han bajado, sigue siendo una división fuerte y creo que, donde está el Wrexham, definitivamente pienso que seguirían apuntando a los puestos de play-off.
«Pero con la apertura, con esas dos plazas extra también, creo que esta temporada se decidirá al final. No lo sabrás hasta el último partido de la temporada, creo, para ver qué pasa con esos puestos de play-off».
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Mercado de fichajes de verano: ¿cuándo es el día del cierre?
Tras invertir con fuerza en las últimas ventanas de fichajes, en un intento de seguir siendo competitivo durante un ascenso meteórico, el gasto se ha contenido ligeramente este verano.
Se requieren retoques menores, más que una remodelación de la plantilla, y es probable que haya más movimientos de entradas y salidas en el Racecourse Ground antes de que venza otro plazo de fichajes el 1 de septiembre.
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