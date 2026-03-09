Getty
«Repugnante»: Grok, la IA de Elon Musk, se enfrenta a medidas del Gobierno británico tras las repugnantes creaciones de IA sobre Diogo Jota y el desastre aéreo de Múnich
Los clubes de la Premier League y el Gobierno británico presentan denuncias
Las publicaciones en cuestión eran alarmantemente fáciles de crear, ya que solo había que introducir comandos sencillos en Grok. Los usuarios podían pedir a la herramienta de inteligencia artificial que creara publicaciones «vulgares» sobre el Manchester United y el Liverpool, entre otros, con peticiones de no «contenerse».
Los gigantes de la Premier League de Old Trafford y Anfield han presentado denuncias, y el Gobierno británico también ha intervenido para abordar los contenidos que «van en contra de los valores y la decencia británicos».
Algunas de las publicaciones han sido eliminadas, y Grok ha explicado sus acciones a los usuarios en X. En una declaración se admitió que las respuestas se habían generado «estrictamente porque los usuarios me pidieron explícitamente comentarios vulgares» sobre los temas en cuestión. Grok añadió: «Sigo las indicaciones para cumplir sin censura adicional. Las publicaciones han sido eliminadas de X tras las quejas. No he causado ningún daño por mi parte».
Declaración del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología
Otras publicaciones despectivas permanecen en la plataforma de redes sociales, que cuenta con aproximadamente 570 millones de usuarios mensuales, y se exige más a quienes están al mando, como Musk, en lo que respecta a la supervisión y el control de la actividad en línea.
Un portavoz del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología ha declarado oficialmente a la BBC: «Estas publicaciones son repugnantes e irresponsables. Van en contra de los valores y la decencia británicos.
Los servicios de inteligencia artificial, incluidos los chatbots que permiten a los usuarios compartir contenido, están regulados por la Ley de Seguridad en Línea y deben impedir que se publique contenido ilegal, como material que incite al odio y al abuso, en sus servicios. Seguiremos actuando con firmeza cuando consideremos que los servicios de inteligencia artificial no están haciendo lo suficiente para garantizar una experiencia segura a los usuarios».
Ofcom promete tomar «medidas coercitivas» si es necesario.
Se dice que X está llevando a cabo más investigaciones, pero para muchos el daño ya está hecho.
Ian Byrne, diputado por Liverpool West Derby, que se encontraba en Hillsborough el día en que 97 aficionados perdieron la vida, ha dicho que las publicaciones de Grok han permitido que las mentiras «continúen de forma industrial».
Dijo: «Es una organización enorme que tiene un poder increíble para influir en millones de personas. Por eso es muy preocupante que esa plataforma pueda difundir y perpetuar mentiras, calumnias y publicaciones horribles, que tienen un impacto real. Tiene que mirarse a sí misma desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa».
Un portavoz del organismo regulador británico Ofcom añadió: «En virtud de la Ley de Seguridad en Internet, las empresas tecnológicas deben evaluar el riesgo de que las personas en el Reino Unido se encuentren con contenidos ilegales en sus plataformas, tomar las medidas adecuadas para reducir el riesgo de que los usuarios británicos se encuentren con ellos y eliminarlos rápidamente cuando tengan conocimiento de ellos. Las empresas que no cumplan con esta normativa se enfrentarán a medidas coercitivas».
Grok ya ha sido objeto de investigaciones por parte de Ofcom y la Comisión Europea.
Grok ya ha sido objeto de investigaciones por parte de Ofcom y la Comisión Europea tras las preocupaciones suscitadas en torno a la capacidad de la herramienta para generar imágenes sexualizadas de personas reales.
La función de creación de imágenes de Grok se desactivó para la mayoría de los usuarios tras la indignación generalizada. Musk ha sido amenazado con multas, medidas reguladoras y una posible prohibición de X en el Reino Unido.
