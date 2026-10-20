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Grafica CM Allegri Napoli 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Repubblica: Napoli, Allegri deja de ser complaciente con el club y pide cuatro fichajes

SSC Nápoles
M. Allegri
Fichajes
Serie A

Pero, antes de que llegue el mercado de fichajes, el entrenador debe llevar de nuevo al Napoli a la victoria; de lo contrario, corre el riesgo de

Massimiliano Allegri se ha dado cuenta de cómo están las cosas y, al presentar el partido contra el Bodo/Glimt, ha dejado por primera vez de defender la postura del club, después de llevar meses elogiando la calidad y lo completa que es su plantilla. «El club consideró en verano que todos los jugadores que tengo a mi disposición tenían el nivel para formar parte del Napoli. Cuentan con mi estima y hay que defenderlos, no criticarlos con tanta dureza. Sobre todo porque el mercado ya está cerrado y, desde luego, no podemos cambiar a diez...», recoge Repubblica.


Según la interpretación de Repubblica, «son palabras enigmáticas cuya interpretación solo permite deducir lo que realmente piensa el técnico de Livorno, que desde julio ha hecho por fin sus propias valoraciones del equipo en persona y no es casualidad que haya pedido a De Laurentiis cuatro refuerzos para enero».


  • En cualquier caso, antes de que llegue enero, Allegri debe conseguir que su Napoli vuelva a ganar cuanto antes, porque, de lo contrario, podría no llegar indemne al mercado de invierno. Otro resultado negativo esta noche contra el Bodø tendría consecuencias inmediatas para el Napoli: una concentración de castigo hasta el partido de liga del sábado por la tarde ante la Roma y, si continúa la caída libre, medidas más drásticas. A mediados de octubre es peligroso ir improvisando sobre la marcha.



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