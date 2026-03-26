El Milan tiene un objetivo claro para este final de temporada: alcanzar al menos el cuarto puesto y cumplir la meta fijada desde el inicio de la temporada, es decir, clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones de la UEFA.

Una misión que permitiría volver a jugar en la Europa que cuenta y, al mismo tiempo, engrosar las arcas del club de la Via Aldo Rossi de cara a un verano que se perfila importante en el mercado de fichajes. El Milan —según la información recopilada por los colegas de La Repubblica— está estudiando dos operaciones importantes para reforzar el centro del campo, ya que tanto Leon Goretzka como Bernardo Silva, ambos con contrato a punto de expirar en sus respectivos clubes, figuran en su lista de objetivos.

Dos situaciones complejas, pero que hay que seguir de cerca.