Tenía que comprobar si un árbitro era del agrado de alguien y obtener luz verde. Según «La Repubblica», la fiscalía de Milán interpreta así nuevas llamadas interceptadas hace menos de tres meses a Gianluca Rocchi, entonces responsable de designar árbitros de las divisiones A y B. Por ejemplo, en abril, antes del Torino-Inter del 26, Rocchi consultó a un colega sobre la posibilidad de que Maurizio Mariani pitara el encuentro: «Pongámonos al día, dime si te parece bien y luego te lo confirmo». Mariani finalmente arbitró el encuentro, pero solo tras recibir el visto bueno del Inter, que no lo veía con buenos ojos. Es el único árbitro italiano seleccionado para el Mundial en curso y ya había dirigido el Nápoles-Inter (3-1) del 25 de octubre de 2025, partido marcado por la polémica arbitral.
Traducido por
Repubblica - «¿Mariani? Veré si le va bien en el Inter». Investigación sobre Rocchi, nuevos partidos
NUEVAS INTERCEPTACIONES
Según «La Repubblica», existen nuevas grabaciones telefónicas en la investigación milanesa liderada por los fiscales Maurizio Ascione y Paolo Ielo sobre supuestas designaciones arbitrales amañadas en el fútbol, en la que Rocchi es investigado por fraude deportivo. Estas grabaciones indicarían presiones e interferencias en las decisiones. Según el nuevo cargo, el entonces responsable de designaciones, citado la semana pasada en la fiscalía, «en connivencia con representantes del Inter y previo acuerdo», estos últimos «actuando gracias a sus relaciones privilegiadas con Gabriele Gravina», entonces presidente de la FIGC, habría logrado «designaciones fruto de interferencias». Gravina, que no está imputado ni lo están los representantes del Inter, aparecería solo como una figura a la que complacer.
ÁRBITROS QUE «TRAEN MALA SUERTE»
Las presuntas presiones afectan a dos partidos ya conocidos: la semifinal de Copa Italia Inter-Milan del 23 de abril de 2025, asignada a Daniele Doveri —«poco apreciado» por el Inter— para evitar, según la acusación, que luego arbitrara encuentros más importantes de los nerazzurri, y el Bolonia-Inter del 20 de abril de 2025, asignado al «apreciado» Andrea Colombo. Después se suman dos encuentros más: Inter-Verona del 3 de mayo de 2025, asignado a Gianluca Manganiello para evitar al «malvisto» Simone Sozza, y el reciente Torino-Inter del 26 de abril, con el caso Mariani. En una conversación que parece una broma, se mencionó a árbitros «de mala suerte», aludiendo al partido de Copa Italia entre Inter y Milan.
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