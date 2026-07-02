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Kepa Arrizabalaga Arsenal 2025-26Getty

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Repubblica – Bomba en el Lazio: Lotito rechaza la oferta por Provedel y sube el precio. ¿Se decantará el Inter por Kepa?

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El presidente del Lazio pide una indemnización para dejar salir al portero; el Inter, molesto, busca otro objetivo.

Ivan Provedel se aleja del Inter. El portero de laLazio parecía fichar por los nerazzurri, pero la operación puede fracasar, según *La Repubblica*: el martes, el club anunció la salida de Acerbi, Darmian, De Vrij y, sobre todo, Sommer.



  • PROVEDEL, A UN PASO

    La marcha del portero titular ha dejado un hueco que la directiva nerazzurra intenta cubrir: el número uno será Josep Martínez, mientras que la primera alternativa es Iván Provedel, quien deja el club biancoceleste y está cerca de un acuerdo con el Inter, según ha reiterado su agente.



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  • ALTERNATIVA KEPA

    Desde hace semanas, Inter y Lazio buscan cerrar eltraspaso de Provedel, pero, según «La Repubblica», la operación se complica: el presidente Claudio Lotito rechaza 3 millones y pide al menos 5. Por ello, el Inter podría recurrir a Kepa Arrizabalaga, que no juega en el Arsenal.



  • EL TITULAR ESTÁ AQUÍ

    La búsqueda, que avanza en paralelo a la de un extremo derecho y un defensa, busca completar la plantilla de Cristian Chivu: El contrato de Yann Sommer caduca, asíque el Inter debe definir la portería, donde ya confía en el ex del Génova, fichaje costoso desde 2024.