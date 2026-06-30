Según «La Repubblica» y «Gazzetta dello Sport», Alessandro Bastoni, defensa de 27 años del Inter y la selección italiana, es investigado por la Fiscalía de Milán por un presunto delito de prostitución de menores. Hoy, 30 de junio, recibió la notificación de imputación y será interrogado en los próximos días. Su nombre aparece en la investigación sobre la «agencia de acompañantes» de Cinisello Balsamo, acusada de organizar veladas y fiestas «todo incluido» para clientes VIP, principalmente futbolistas.





Es el primer futbolista implicado. Según La Repubblica, se le acusa de haber mantenido relaciones con una joven de 17 años en el momento de los hechos. No obstante, la joven, interrogada como testigo, declaró que no hubo relación. En los autos consta un encuentro, según chats que implican a un empleado de la agencia. Uno de esos mensajes es de junio de 2020.



