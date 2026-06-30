Repubblica - Bastoni, investigado por prostitución de menores: el jugador del Inter, implicado en la investigación sobre las acompañantes

Según «La Repubblica» y «Gazzetta dello Sport», Alessandro Bastoni, defensa de 27 años del Inter y de la selección italiana, está siendo investigado por la Fiscalía de Milán por un presunto delito de prostitución de menores. Hoy, 30 de junio, ha recibido la notificación de imputación y será interrogado en los próximos días. Su nombre aparece en la investigación sobre la «agencia de acompañantes» de Cinisello Balsamo, acusada de organizar veladas y fiestas «todo incluido» para clientes VIP, principalmente futbolistas.





Es el primer futbolista implicado. Según *La Repubblica*, se le acusa de haber mantenido relaciones con una joven de 17 años en el momento de los hechos. No obstante, la joven, interrogada como testigo, habría negado cualquier relación. En los autos consta un encuentro, facilitado por un empleado de la agencia, según chats de junio de 2020.



