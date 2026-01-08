Reportera acusa a Diego Costa de toserle en la cara en plena era COVID-19

Diego Costa disfrutó de una carrera destacada que se extendió por casi dos décadas. A lo largo de ese tiempo vivió varias etapas en el Atlético de Madrid y también defendió los colores de clubes como Chelsea, Wolverhampton, Botafogo, Celta de Vigo, entre otros. Sin embargo, pese a sus múltiples éxitos en LaLiga, la Premier League y distintas competiciones de copa, la polémica siempre lo acompañó.

Durante su etapa en Inglaterra fue sancionado en varias ocasiones por la Asociación de Fútbol debido a conductas violentas, algunas de ellas relacionadas con pisotones y golpes a rivales en la cabeza. Incluso, en diciembre de 2015, el diario francés L’Équipe —citado por Mundo Deportivo— llegó a catalogar al delantero nacido en Brasil como “el futbolista más odiado”, en función de su comportamiento provocador y agresivo en el campo.

No obstante, el propio Costa siempre tuvo una visión distinta de esa reputación.