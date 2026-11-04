El Manchester United se prepara para entrar en una batalla legal con el Real Madrid durante la próxima etapa, en defensa de sus derechos, tras el acercamiento de su jugador JJ Gabriel al club español.

El jugador aceptó el traspaso al club blanco y desapareció de la vista pública, en medio de informes que confirman su ausencia de la sede de entrenamientos del club inglés desde el pasado mes de septiembre.

El Real Madrid aceptó las exigencias económicas del jugador, mientras que todos los indicios apuntan a que la firma oficial se producirá el próximo mes de enero, según informó el diario catalán «Sport».

Lee también: «Un centro del campo sin igual»: ¿superará el tridente del PSG a las leyendas del Barcelona y el Madrid?