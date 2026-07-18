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Andreas Koenigl

Traducido por

¡Renuncia con una condición! El lateral izquierdo español Marc Cucurella hace un anuncio impactante antes de la final del Mundial contra Argentina

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España vs Argentina
M. Cucurella
Real Madrid

Marc Cucurella ha anunciado que solo le separan un máximo de 120 minutos y una victoria contra Argentina antes de retirarse de la selección española.

Marc Cucurella, antes de la final del Mundial entre España y Argentina, anuncia de repente su posible retirada de la selección y pone una condición que le satisface.

  • «Si ganamos el Mundial, al día siguiente llamaré a Luis de la Fuente y le diré que no cuente conmigo, pues me retiraré de la selección», anunció el jugador de 27 años en Movistar+.

    Cucurella, recién fichado por el Real Madrid procedente del Chelsea y titular el domingo en la final contra la Albiceleste, añadió: «Con una Eurocopa y un Mundial, no podría conseguir nada mejor».

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  • Cucurella quiere tatuarse el rostro del entrenador De la Fuente

    Una victoria ante Lionel Messi y Argentina daría a Cucurella su segundo gran título en dos años, tras la Euro 2024, donde fue criticado por una mano ante Alemania.

    Si España gana su segundo Mundial tras 2010, Cucurella se retirará de la selección tras solo 32 partidos, debutados en junio de 2021.

    Es su segunda declaración de este tipo, pues antes del torneo dijo a Radio Cope que, de ganar, se tatuaría el rostro de su entrenador.

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