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¿Renovará o se retirará? A sus 40 años, pronostican el futuro de Luka Modric, leyenda del Real Madrid y ganador del Balón de Oro, mientras se recupera de una lesión en el AC Milan
Una lesión obliga a Modric a plantearse su próximo paso
Modric se perderá lo que queda de Serie A tras fracturarse el pómulo en un choque con Manuel Locatelli durante el 0-0 entre el AC Milan y la Juventus. El centrocampista croata será operado y se perderá los cuatro últimos partidos ligueros del Milan.
A pesar del contratiempo, el jugador de 40 años quiere seguir jugando. Según La Gazzetta dello Sport, el exmadridista activará la cláusula de prórroga de un año en su contrato con el Milan.
Modric ha sido clave en el centro del campo rossonero esta temporada, con más minutos que en cualquiera de sus últimas cinco campañas en Madrid, y quiere retirarse en sus propios términos.
- AFP
La motivación de Modric para seguir jugando
El informe indica que Modric quiere acabar su carrera en la élite europea. Seguir en San Siro le daría la opción de disputar una última Liga de Campeones.
Se informa que el centrocampista ha establecido una buena compenetración táctica con el entrenador Massimiliano Allegri, quien confía en él para controlar el ritmo del partido. Además, la directiva del Milan solo prolongaría su estancia con el consentimiento del jugador, lo que refleja el respeto mutuo desde su llegada.
Las aspiraciones en la Liga de Campeones influyen en la decisión
El posible regreso a la Liga de Campeones es clave para Modric. Con el Milan peleando por entrar en el top-4, la opción de devolver al club a la máxima competición europea resulta atractiva.
Además, su liderazgo en el vestuario es clave: los jóvenes lo ven como mentor y ejemplo. El Dinamo de Zagreb se ha interesado, pero Modric quiere seguir en la élite.
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La atención se centra en el Mundial antes de la decisión final
Antes de decidir su futuro en el club, Modric priorizará recuperar su forma física para el Mundial de 2026 con Croacia, que podría ser su último torneo internacional.
Tiene dos opciones: quedarse un año más en el Milan o retirarse. De elegir esta última, podría anunciar su despedida en San Siro.