¿Renovará Mikel Arteta con el Arsenal? Novedades sobre su futuro mientras los Gunners buscan el doblete de Premier League y Liga de Campeones

El Arsenal vive uno de sus mejores momentos gracias a Arteta. Aunque los fans esperan noticias sobre su renovación, el club prefiere centrarse en los títulos en juego.

En su canal de YouTube, el experto en fichajes Fabrizio Romano lo resumió así: «Mikel Arteta sigue en conversaciones con el Arsenal sobre un nuevo contrato, pero no se va a hacer ni cerrar nada ahora. Es un tema para después del final de la temporada. Ahora toda la atención se centra en el título de la Premier League y la Champions League. Después de eso, cualquier momento podría ser bueno para que el Arsenal y Arteta continúen sus conversaciones e intenten cerrar el acuerdo sobre un nuevo contrato».