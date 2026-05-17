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¿Renovará Mikel Arteta con el Arsenal? Novedades sobre su futuro mientras los Gunners buscan el doblete de Premier League y Liga de Campeones
Las negociaciones sobre el contrato de Arteta quedan en suspenso
El Arsenal vive uno de sus mejores momentos gracias a Arteta. Aunque los fans esperan noticias sobre su renovación, el club prefiere centrarse en los títulos en juego.
En su canal de YouTube, el experto en fichajes Fabrizio Romano lo resumió así: «Mikel Arteta sigue en conversaciones con el Arsenal sobre un nuevo contrato, pero no se va a hacer ni cerrar nada ahora. Es un tema para después del final de la temporada. Ahora toda la atención se centra en el título de la Premier League y la Champions League. Después de eso, cualquier momento podría ser bueno para que el Arsenal y Arteta continúen sus conversaciones e intenten cerrar el acuerdo sobre un nuevo contrato».
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En busca de un doblete histórico
Los Gunners pueden hacer historia en las próximas semanas. El Arsenal aspira a su primera Liga de Campeones, pero antes debe superar al vigente campeón, el PSG. En la Premier, los londinenses del norte están cerca de su primer título desde la era de los «Invincibles» 2003-04.
La defensa es clave, sin olvidar la efectividad en balón parado. Arteta diseña el juego, y el éxito en los fichajes lleva la firma del director deportivo, Andrea Berta, y de su antecesor, Edu. Se espera que, tras la temporada, Berta renueve a Arteta.
Recompensas económicas por el éxito
Arteta tiene contrato hasta el final de la próxima temporada y ya es el segundo entrenador mejor pagado de la Premier League, con unos ingresos aproximados de 15 millones de libras (20 millones de dólares) por temporada. Un nuevo contrato probablemente mejorará sus condiciones para reflejar su estatus como una de las mentes tácticas de élite del fútbol europeo.
Pep Guardiola lidera actualmente la tabla de salarios, pero podría dejar el Manchester City este verano. Si se marcha, el exentrenador del Chelsea Enzo Maresca sería el favorito para sustituirlo, lo que modificaría el panorama de los banquillos de la liga.
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Estabilidad en el Emirates
Mientras sus rivales viven incertidumbre en el banquillo, el Arsenal apuesta por la estabilidad de Arteta. La directiva del Emirates Stadium ve prioritario asegurar la continuidad del español a largo plazo, más allá de los resultados finales de la temporada. Con una plantilla construida para competir al máximo nivel, los Gunners creen que iniciarán un periodo de éxito que durará varios años.