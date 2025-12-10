Getty Images Sport
¡Renovación a la vista! Santos confía en que Neymar firmará hasta el Mundial 2026
Neymar enfrenta un futuro incierto en Santos
Neymar ha atravesado tiempos complicados desde su regreso al club de su infancia, Santos, lidiando nuevamente con lesiones tras su paso por la Saudi Pro League con Al-Hilal, donde también sufrió problemas similares. El club brasileño se encontraba al borde del descenso de la primera división, pero su atacante talismán apareció para liderar una victoria clave por 3-0 sobre Cruzeiro, jugando pese al dolor de una nueva lesión en el menisco de su rodilla y asegurando así la permanencia en la Serie A.
Sin embargo, la exestrella del Barcelona y del Paris Saint-Germain dejó en el aire su futuro a corto plazo. Al ser preguntado sobre sus próximos pasos, Neymar respondió:
"No lo sé, realmente. Necesito unos días para descansar, desconectarme y luego decidir mi futuro. Sin duda, mi prioridad siempre es Santos."
El astro brasileño cerró la temporada 2025 con ocho goles y una asistencia en 20 partidos de liga, mostrando por primera vez desde la campaña 2022-23, su última en Francia con el PSG, una participación más constante y regular con su equipo.
El presidente del club revela lo último sobre las negociaciones del contrato
Mientras Neymar aún no tiene claro su futuro, en la directiva de Santos parecen convencidos de que debería renovar su contrato.
Marcelo Teixeira, presidente del club, explicó: "Renovar el contrato de Neymar es una prioridad para Santos en este momento. Todo depende del presupuesto. Tenemos un presupuesto basado en lo que podemos gastar. Estamos conversando y negociando para encontrar un terreno común, adaptando su contrato hasta 2026."
Agregó: "Hay buena voluntad de su parte, de NR [la empresa que gestiona su carrera], y del Santos. Eso ya es un buen comienzo. Necesitamos que este ajuste conduzca a un resultado financiero positivo para ambas partes."
Teixeira concluyó:"Estamos en conversaciones sobre algunas renovaciones de contrato, especialmente la de Neymar, y estamos muy confiados. El proyecto de Neymar también está orientado al Mundial del próximo año, y mantenemos este diálogo para asegurarnos de que permanezca en el club."
El sueño de Neymar para el Mundial en la cuerda floja
Neymar ha participado en tres Mundiales con Brasil. Brilló especialmente en 2014, anotando cuatro goles antes de sufrir una lesión que lo dejó fuera del torneo. La Selección brasileña fue eliminada posteriormente por Alemania en las semifinales, en una histórica derrota por 7-1. En las ediciones de 2018 y 2022, Neymar sumó dos goles por torneo, pero Brasil cayó en los cuartos de final en ambas ocasiones.
Ahora, con 33 años, Neymar está claramente más allá de su pico físico, y las lesiones recientes han afectado su velocidad y agilidad características. Aun así, espera formar parte de la selección brasileña para el Mundial 2026, especialmente considerando que su único título internacional hasta la fecha es la Copa FIFA Confederaciones 2013, y que no ha jugado para su país desde 2023.
El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, tiene además varias opciones en ataque, incluyendo a Vinicius Jr., Rodrygo, Estevão, Matheus Cunha, João Pedro y Raphinha, entre otros, lo que plantea un desafío adicional para que Neymar asegure su lugar en el torneo.
¿Qué sigue para Neymar?
Por ahora, todas las miradas están puestas en la lesión de Neymar, ya que el delantero se someterá a una cirugía menor en la rodilla. Se ha informado que el legendario atacante brasileño pronto será atendido por un especialista, el fisioterapeuta Eduardo Santos, con la esperanza de recuperar su plena forma antes del Mundial.
Carlo Ancelotti reveló recientemente que no convocará a jugadores que no estén al 100% físicamente y afirmó que no “le debe nada a nadie” en la selección brasileña para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, añadió que Neymar sería incluido si “lo merece” por su rendimiento y condición física.
