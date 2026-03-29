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cm grafica thuram juventusGetty Images

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¿Renovación o venta para Khéphren Thuram en la Juventus? La Liga de Campeones será decisiva; hay dos grandes de la Premier League interesados

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K. Thuram-Ulien
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El centrocampista francés se encuentra en una encrucijada: por un lado, la posible renovación con la Juventus; por otro, el riesgo de una salida del club sin poder disputar la Liga de Campeones.

Ocho jornadas decisivas para el futuro: ¿seguirá Khéphren Thuram en la Juventus la próxima temporada?


La situación del centrocampista francés, uno de los pilares del equipo de Luciano Spalletti, acapara la atención en el club bianconero. El hijo de padre y madre futbolistas se encuentra en una encrucijada: por un lado, la posibilidad de renovar su contrato con los bianconeri; por otro, el riesgo de una cesión lucrativa pero dolorosa.


¿El factor decisivo? La clasificación para la próxima Liga de Campeones.

  • FACTOR CHAMPIONS

    Como es sabido, el hecho de clasificarse o no para la máxima competición de la UEFA marca la diferencia en las cuentas de los clubes de fútbol, especialmente en los italianos.


    La Juventus se juega al menos entre 60 y 70 millones de euros, y no hace falta decir que la lucha por el cuarto puesto es una misión de vital importancia para el equipo dirigido por Spalletti, ya que de los resultados de esta campaña pueden depender también los movimientos en el próximo mercado de fichajes.

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  • OPCIÓN DE RENOVACIÓN PARA THURAM

    Thuram espera tomarse la revancha en la Liga de Campeones con la Juve tras las lágrimas por el gol fallado ante el Galatasaray, y estos días está trabajando en la Continassa para recuperar su mejor forma de cara al final de temporada con los bianconeri y para ganarse una plaza en el Mundial de Estados Unidos.


    La clasificación para la Champions podría darle un empujón y acelerar la renovación de su contrato. Según informa La Gazzetta dello Sport, las negociaciones ya han comenzado, a pesar de que al centrocampista aún le quedan tres años de contrato. El sueldo de Khéphren, sin embargo, aparte de los porteros (Perin y Di Gregorio) y tras la renovación de Kenan Yildiz (6 millones de euros por temporada), es el más bajo entre los titulares de Spalletti: «solo» 2,3 millones de euros al año, por lo que ya han comenzado las conversaciones para prolongar y revisar su salario.

  • UN GRAN SACRIFICIO SIN CHAMPIONS: THURAM, EL PRINCIPAL CANDIDATO

    Sin embargo, para ello se necesitan los ingresos de la Liga de Campeones; sin ellos, el director deportivo Damien Comolli se vería prácticamente obligado a desprenderse de una estrella este verano.


    Y Khéphren Thuram, según destaca La Gazzetta, es el principal candidato por varias razones: el exjugador del Niza es joven, cuenta con el aprecio de los principales clubes europeos, tiene un salario moderado y un coste en el balance que permitiría a la Vecchia Signora obtener una buena plusvalía.

  • DOS GRANDES DE LA PREMIER LEAGUE APUESTAN POR THURAM

    No faltan equipos interesados en Thuram, sobre todo en la Premier League.


    Según informa La Gazzetta, el ManchesterUnited ya ha realizado algunas consultas por Khéphren, y también hay que estar atentos al Liverpool.


    Por lo tanto, podría desatarse una puja en toda Inglaterra, donde, mientras tanto, también siguen con creciente interés la situación de Pierre Kalulu.

  • ¿A quién puede fichar la Juventus?

    La Juventus sigue confiando en clasificarse para la Liga de Campeones y espera poder incorporar a otro gran jugador al centro del campo (Bernardo Silva es el favorito) sin tener que prescindir de Khéphren Thuram.


    En el peor de los casos, a Comolli no le faltan opciones: Pierre-Emile Hojbjerg, del Marsella, podría volver a estar en el punto de mira, y Franck Kessie quiere dejar el Al Ahli y Arabia Saudí para regresar a Italia.