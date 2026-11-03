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Entre los muchos contratos que vencen o están próximos a vencer en el Inter figura también el de Hakan Calhanoglu, centrocampista nacido en 1994 cuyo contrato con el Inter vence el 30 de junio de 2027.

En el contrato actual de Calhanoglu no figura la cláusula que el Inter puede activar para prorrogarlo un año. Su contrato, por tanto, vence al final de la temporada y a partir de febrero podría firmar por otro equipo.

Los rumores de las últimas semanas han vinculado al turco con la Juventus y el Como, además de apuntar a un posible regreso a Turquía.