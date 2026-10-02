Renato Veiga guarda silencio sobre la polémica con Cristiano Ronaldo mientras el defensa de Portugal sigue órdenes estrictas

Al reflexionar sobre la capacidad del equipo para borrar el recuerdo de su derrota por 1-0 en cuartos de final en el mismo escenario en el torneo de 2025, el compañero de Ruben Dias en la defensa abrió su comparecencia en la zona mixta: «Fue una actuación muy completa contra un rival muy duro, en un campo muy difícil. Ya habíamos jugado aquí antes y lo habíamos pasado mal. Fue una actuación colectiva muy completa, un gran partido por nuestra parte, aunque no sé si fue nuestro mejor porque hemos jugado tres grandes partidos. Queda uno para cerrar esta concentración internacional».

Preguntado repetidamente por la situación en torno a Ronaldo, el defensa miró a un jefe de prensa de la federación antes de aclarar su postura: «Tengo una relación muy cercana con Cristiano Ronaldo y él sabe que le tengo un gran cariño, pero me han indicado que no puedo hablar sobre el asunto, así que...»

Ante nuevas preguntas, se disculpó con los periodistas: «No puedo hablar de ello, lo siento, de verdad que no puedo hablar».