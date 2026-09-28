El delantero en forma Joao Felix mantuvo su impresionante rendimiento internacional al abrir el marcador en la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega en la UEFA Nations League en el Ullevaal Stadium. Después de haber marcado ya el gol de la victoria contra Gales, Felix golpeó en el minuto 17 con una definición clínica.

Goncalo Ramos selló el triunfo en la segunda parte después de que Erling Haaland igualara brevemente para los locales.

El resultado asegura la posición de Portugal en lo más alto del Grupo A4 con seis puntos.