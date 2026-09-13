¡Reinicio total en el Valencia! Carlos Corberan y el director deportivo Ron Gourlay, despedidos, mientras el club inicia una gran reconstrucción

En un movimiento sorprendente que ha sacudido al fútbol español, el Valencia CF ha anunciado oficialmente los despidos del entrenador Corberan y del CEO de fútbol, Gourlay.

La decisión llega tras un inicio catastrófico de la temporada de LaLiga, con el equipo sumando solo un punto de quince posibles, una racha de resultados que llevó al consejo a considerar que su crédito como entrenador no iba más allá del partido contra el Sevilla.



