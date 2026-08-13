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Grafica CM ReijndersGetty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Reijnders ha dicho sí al Al Qadsiah: operación de 61 millones de euros, también ingresa el AC Milan

AC Milán
Manchester City
Al Quadisiya
T. Reijnders

Tras solo un año en el Manchester City, el centrocampista neerlandés deja la Premier League para trasladarse a Arabia Saudí.

El futuro del excentrocampista del Milan, Tijjani Reijnders, ya no estará en el Manchester City. El interior neerlandés, apenas un año después de su traspaso a los Citizens, deja la Premier League para instalarse en Arabia Saudí.

Después de una temporada difícil en el último año de Pep Guardiola en el Etihad, Reijnders no ha conseguido cambiar su futuro tampoco con Enzo Maresca en el banquillo y, en consecuencia, ha escuchado los cantos de sirena del mercado y, en particular, la rica llamada del Al-Qadsiah (el club de Mateo Retegui) que en estas horas ha cerrado un acuerdo económico que también hace feliz al Milan.


  • Acuerdo de 61 millones

    Hoy Reijnders no se ha entrenado y en estos momentos, tal y como informa Fabrizio Romano, ha optado por decir sí al club árabe. El Manchester City ha recibido esta mañana la oferta por escrito de 61 millones de euros del Al Qadsiah, y la ha aceptado dado que, de hecho, permite al club no registrar minusvalía a pesar de la cantidad que debe garantizar directamente al Milan.

    • Anuncios

  • INGRESA EL MILAN

    ¿Por qué también ingresa dinero el Milan? El club milanista había pactado de hecho con el Manchester City numerosos bonus vinculados al traspaso del neerlandés a la Premier League.

    Además de los 54,9 millones de euros, el ex-CEO Giorgio Furlandi también había pactado estos bonus extra:

    - 5 M€: clasificación del City para la Champions League 2026/27
    - 2 M€: victoria en la Champions League 2025/26
    - 1 M€: victoria de la Premier League
    - 1 M€: premio al Jugador del Año en la Premier League
    - 2 M€: victoria del Balón de Oro
    - 3 M€: vinculados a su permanencia en el City más allá de 2030 (1 millón al año)


    La cláusula más importante era otra: si el City hubiera vendido a Reijnders antes de 2030 habría tenido que garantizar al Milan la cantidad íntegra de los bonus, 14 millones de euros, independientemente de que se alcanzaran o no sobre el campo. Y así será con su traspaso al Al-Qadsiah.



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