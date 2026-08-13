¿Por qué también ingresa dinero el Milan? El club milanista había pactado de hecho con el Manchester City numerosos bonus vinculados al traspaso del neerlandés a la Premier League.

Además de los 54,9 millones de euros, el ex-CEO Giorgio Furlandi también había pactado estos bonus extra:



- 5 M€: clasificación del City para la Champions League 2026/27

- 2 M€: victoria en la Champions League 2025/26

- 1 M€: victoria de la Premier League

- 1 M€: premio al Jugador del Año en la Premier League

- 2 M€: victoria del Balón de Oro

- 3 M€: vinculados a su permanencia en el City más allá de 2030 (1 millón al año)





La cláusula más importante era otra: si el City hubiera vendido a Reijnders antes de 2030 habría tenido que garantizar al Milan la cantidad íntegra de los bonus, 14 millones de euros, independientemente de que se alcanzaran o no sobre el campo. Y así será con su traspaso al Al-Qadsiah.