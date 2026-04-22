Dante será el nuevo entrenador jefe del filial sub-23 del Bayern Múnich. Reemplazará a Holger Seitz, cuyo futuro en el club aún se desconoce. Seitz, de 51 años, dirige al segundo equipo desde 2020 y lo llevó a ganar la Regionalliga en la 2018/19.

Según Sky, dejará su cargo al final de la temporada como parte de la reestructuración liderada por el nuevo director del campus, Michael Wiesinger, aunque podría quedarse en otras funciones.

A principios de abril, el diario tz ya le situó como candidato y ahora ambas partes habrían alcanzado un acuerdo.