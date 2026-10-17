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¡Regreso sorpresa! La leyenda del Everton Duncan Ferguson, a punto de protagonizar un extraordinario regreso a los banquillos en el Glentoran de la liga irlandesa
Un héroe de Goodison acepta un puesto en un banquillo de BetMcLean
Según el Belfast Telegraph, el técnico de 54 años está a punto de asumir el mando en el BetMcLean Oval para poner fin a la prolongada sequía de títulos del equipo. El exdelantero del Everton está sin equipo desde que terminó su etapa de 13 meses en el Inverness Caledonian Thistle en octubre de 2024. Su nombramiento pone fin a un exhaustivo proceso de selección iniciado tras la salida de Declan Devine del cargo en septiembre.
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La vacante atrae a entrenadores de élite
El mismo informe señala que el Glentoran nunca anunció oficialmente la vacante de entrenador tras la marcha de Devine, después de haber barajado inicialmente opciones como Jim Magilton e Ian Baraclough.
Sin embargo, en cuanto se difundió la noticia, empezaron a llegar candidaturas de todos los rincones del mundo del fútbol. El propietario del club, Pour, destacó la extraordinaria respuesta que recibió: «Ha habido muchísimo interés por el puesto y no lo anunciamos en absoluto. Después de que Deccy (Devine) se marchara y se corriera la voz, nos vimos desbordados por las candidaturas y las llamadas de agentes y exjugadores», explicó.
«Enseguida nos enviaron muchos currículos y, aunque algunos estaban bien, muchos eran de entrenadores extraordinarios y muy cualificados».
Su trayectoria continental pone de relieve su enorme prestigio
También se sabe que figuras destacadas de toda Europa, entre ellas el exdelantero del Rangers Peter Lovenkrands, mostraron su interés antes de que Pour lograra convencer a Ferguson para que asumiera el puesto en el banquillo.
El propietario subrayó que el nivel de los candidatos demuestra que el club sigue siendo atractivo: «Son personas acostumbradas a jugar en ligas como la Premier League de Inglaterra, la Premiership de Escocia y la máxima categoría de Dinamarca», añadió.
«Nos preguntamos si de verdad querían venir a nuestra liga, pero realmente querían hacerlo. Creo que el interés de tantas personas muy cualificadas por el puesto demuestra la dimensión y el atractivo del Glentoran, y lo grande que es nuestro club de fútbol».
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La lucha por el Championship exige ganar títulos de inmediato
Tras una etapa invicta con la dupla interina formada por Paddy McCourt y Tim McCann, Ferguson afronta de inmediato el reto de convertir al equipo en un auténtico aspirante al título. El club del este de Belfast no gana un título desde 2009 y la temporada pasada se quedó a las puertas de lograrlo en la última jornada. Implantar rápidamente su filosofía de alta intensidad será esencial para recortar los 14 puntos que le separan del líder de la liga, el Coleraine.
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