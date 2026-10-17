El mismo informe señala que el Glentoran nunca anunció oficialmente la vacante de entrenador tras la marcha de Devine, después de haber barajado inicialmente opciones como Jim Magilton e Ian Baraclough.

Sin embargo, en cuanto se difundió la noticia, empezaron a llegar candidaturas de todos los rincones del mundo del fútbol. El propietario del club, Pour, destacó la extraordinaria respuesta que recibió: «Ha habido muchísimo interés por el puesto y no lo anunciamos en absoluto. Después de que Deccy (Devine) se marchara y se corriera la voz, nos vimos desbordados por las candidaturas y las llamadas de agentes y exjugadores», explicó.

«Enseguida nos enviaron muchos currículos y, aunque algunos estaban bien, muchos eran de entrenadores extraordinarios y muy cualificados».