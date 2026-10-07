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¡Regreso impactante! La leyenda del Manchester City y de España David Silva sale de su retirada a los 40 años para unirse al equipo de la Premier League de Hong Kong Supreme Sha Tin
Una carrera legendaria se reanuda en Asia
En un giro que pocos aficionados vieron venir, David Silva ha decidido volver a calzarse las botas tras más de tres años alejado del fútbol profesional. El exinternacional español había puesto originalmente fin a su ilustre carrera después de sufrir una grave lesión de rodilla mientras jugaba en la Real Sociedad, pero el atractivo de un nuevo desafío en Asia ha resultado demasiado fuerte como para resistirse.
La noticia fue confirmada por su nuevo club, que expresó su entusiasmo por hacerse con uno de los jugadores más laureados de la historia moderna. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, el club proclamó: "¡Yo! ¡Una auténtica locura! ¡Anunciamos oficialmente que el legendario centrocampista español con el número 21, David Silva, se ha unido oficialmente al Supreme Sha Tin!"
La transición de Silva de vuelta al entorno profesional comenzará de inmediato, aunque el club señaló que necesitará un periodo de adaptación. La actualización en redes sociales añadió: "David Silva estará pronto en Hong Kong para instalarse, incorporarse a los entrenamientos con la plantilla y alcanzar su mejor forma física para los partidos antes de debutar sobre el césped. ¡Permanezcan atentos! ¡Nuestros ‘Founding Members’ han dado en el clavo con esta! ¡Tendrán acceso prioritario exclusivo para ver las sesiones de entrenamiento, además de una oportunidad de foto 1 a 1!"
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La motivación detrás del sorprendente movimiento
Para Silva, el traslado representa una oportunidad de experimentar una cultura diferente mientras pone fin a sus días como jugador en sus propios términos. El español, internacional en 125 ocasiones, cuyo brillante palmarés incluye cuatro títulos de la Premier League, dos FA Cup y cinco Copas de la Liga antes de su etapa en la Real Sociedad, se vio obligado a retirarse por una devastadora rotura del ligamento cruzado anterior en 2023. Ahora, el jugador de 40 años parece revitalizado ante la perspectiva de volver a competir.
En un mensaje de vídeo compartido por el club, la exestrella del Manchester City declaró: "Hola a todos, soy David Silva. Estoy muy feliz de unirme al Supreme Sha Tin para esta experiencia; tengo muchas ganas de ir a Hong Kong para disfrutar de la cultura, de la gente y de la comida en Sha Tin, y del fútbol en Hong Kong, por supuesto. No veo la hora de ir, así que espero veros a todos muy pronto. Un cordial saludo".
Planes ambiciosos en Supreme Sha Tin
Supreme Sha Tin está afrontando actualmente su primera temporada en la máxima categoría tras lograr el ascenso, y el fichaje de Silva es toda una declaración de intenciones por parte de la directiva del club. El equipo está actualmente bajo la dirección del técnico inglés Tom Ballantyne y pertenece al ambicioso Jim Wong Chi-chuen. Aunque el club ha tenido dificultades en las primeras fases de la campaña, con una victoria y tres derrotas en sus primeros cuatro partidos, se espera que la incorporación de un campeón de la Premier League en cuatro ocasiones suponga un impulso enorme tanto dentro como fuera del campo.
Según informes locales, Silva se ha comprometido con un contrato de corta duración que le permitirá integrarse en la plantilla durante el resto de la temporada. Incluso existe la posibilidad de que pueda entrar en la convocatoria ya el 18 de octubre, cuando Supreme reciba al HKFC en el Hammer Hill Road Sports Ground.
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Siguiendo los pasos de los grandes
Aunque la llegada de Silva es sensacional, no es la primera superestrella mundial que prueba suerte en la Premier League de Hong Kong. A lo largo de los años, la división ha servido de destino para varios nombres muy conocidos que buscaban un capítulo final en sus carreras, con jugadores como Diego Forlan disfrutando anteriormente de una etapa en el Kitchee, mientras que el panorama actual cuenta con destacados españoles como Asier Illarramendi y Victor Camarasa.
Sin embargo, pese a este rico precedente, Silva aporta un nivel de prestigio que está por encima de casi cualquier fichaje extranjero anterior, dada su condición de figura clave en la era dominante de España entre 2008 y 2012.
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