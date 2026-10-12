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imago-sport-1077603987.jpgBuzzi
Alvino Hanafi
Traducido por

¡Regreso a San Siro! Sommer se prepara para una emotiva vuelta al Inter con los «diamantes en bruto» del Club Brujas

Inter Milán
Y. Sommer
Inter Milán vs Brujas
Brujas
Liga de Campeones

Yann Sommer se prepara para un emotivo regreso a San Siro, donde el Club Brujas visitará al Inter en la segunda jornada de la Champions League. El portero suizo recordó con cariño su paso por Milán y asumió su papel de líder junto a la talentosa y joven plantilla del Brujas.

  • Sommer se prepara para un emotivo regreso a San Siro

    El portero del Club Brugge, Yann Sommer, se prepara para un regreso especial a Milán: su equipo visita al Inter, su antiguo club, en San Siro durante la segunda jornada de la Liga de Campeones de la UEFA. El guardameta de 37 años pasó tres exitosas temporadas en Milán, donde ganó títulos y llegó a una final europea antes de trasladarse a Bélgica.

    Ahora, como referente de un joven Club Brugge, Sommer expresó su enorme ilusión por volver a Italia y enfrentarse a caras conocidas.

    El internacional suizo destacó las claras diferencias entre ambos clubes y aseguró sentirse a gusto en su nuevo entorno.

  • imago-sport-1084442577.jpgPhoto News

    Guiando a los «diamantes en bruto» del Brujas

    En una entrevista con UEFA antes del enfrentamiento, Sommer explicó su papel como líder veterano junto a sus compañeros más experimentados Hans Vanaken y Brandon Mechele. «Es un equipo joven y eso me resulta increíblemente emocionante», explicó Sommer.

    «Por supuesto, es una situación completamente distinta a la del Inter, donde formas parte de un equipo con muchísima experiencia».

    «Aquí formas parte de un equipo con muchos chicos que aún tienen muchas ganas de aprender y siguen perfeccionando sus habilidades en muchos aspectos. Son auténticos diamantes en bruto».

    «Intentamos aportar estabilidad al equipo y mantener la tranquilidad en situaciones cruciales».

  • Atesororando los recuerdos del Inter y el recorrido en la Champions League

    Sommer recordó con cariño sus memorables etapas en San Siro, incluida la llegada a la final de la Champions League con el Inter. «Tengo muchas ganas de jugar en Milán contra el Inter», dijo Sommer.

    «Volveré a ver a todas esas caras conocidas: los compañeros con los que pasé tres años, competí por títulos y los gané».

    «Aquella temporada de Champions League con el Inter fue absolutamente brillante, hasta la final. La decepción fue enorme, pero recuerdo que me sentí increíblemente orgulloso de lo que conseguimos».

    «Tengo muchas ganas de volver a San Siro, de vivir el ambiente y de jugar con el Club Brugge contra el Inter. Sin duda, va a ser algo especial».

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  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-LAZIOAFP

    Objetivo claro para superar la fase de liga

    Con el Club Brujas disputando la fase de liga del renovado formato de la Champions League, Sommer expuso el principal objetivo de su equipo y subrayó la necesidad de mantener la máxima concentración ante la élite europea.

    «Mi principal objetivo con el Club Brujas es superar la fase de liga», concluyó Sommer.

    «Queremos llegar al menos a la siguiente ronda. Hay que estar en plena forma y no podemos permitirnos cometer muchos errores, pero nuestro principal objetivo está claro».

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