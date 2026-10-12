El portero del Club Brugge, Yann Sommer, se prepara para un regreso especial a Milán: su equipo visita al Inter, su antiguo club, en San Siro durante la segunda jornada de la Liga de Campeones de la UEFA. El guardameta de 37 años pasó tres exitosas temporadas en Milán, donde ganó títulos y llegó a una final europea antes de trasladarse a Bélgica.

Ahora, como referente de un joven Club Brugge, Sommer expresó su enorme ilusión por volver a Italia y enfrentarse a caras conocidas.

El internacional suizo destacó las claras diferencias entre ambos clubes y aseguró sentirse a gusto en su nuevo entorno.