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¿Regreso a la Premier League o reencuentro con Jose Mourinho? Un exinternacional escocés pronostica el futuro de Scott McTominay en el mercado de fichajes mientras se vincula al exjugador del Manchester United con el Real Madrid
El Manchester United vendió a McTominay por solo 26 millones de libras
McTominay emprendió su aventura italiana en el verano de 2024, cuando puso fin a su vinculación de toda la vida con el Manchester United. Tras no lograr consolidarse en una posición concreta en Old Trafford, donde a menudo jugaba como mediocentro defensivo, completó su traspaso a Nápoles por 26 millones de libras (35 millones de dólares).
Desde entonces, se ha cuestionado seriamente por qué el United, dados sus problemas de regularidad como equipo, aceptó desprenderse de un jugador formado en el club con el que siempre se podía contar para darlo todo. También se le ha reprochado no haberse dado cuenta de que tenía en sus filas a un centrocampista capaz de rendir en ambas áreas.
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Título de la Serie A, premio al MVP y votos para el Balón de Oro
McTominay ha brillado en el Napoli como un jugador más ofensivo, gracias a la mayor libertad que se le ha dado para incorporarse al ataque. Su primera temporada en la Serie A se saldó con el título y el reconocimiento como MVP. Después, terminó 18.º en la votación del Balón de Oro de 2025.
También ha mejorado su récord personal de goles en una temporada, que ha pasado de 13 a 14, y una afición de lo más apasionada ha acogido con cariño a McTominay y a su pareja, Cam Reading, la «reina de Italia».
Últimamente ha tenido que afrontar problemas de salud personales, pero el jugador de 29 años vuelve a estar en plena forma y a rendir en la temporada 2026-27, después de disputar partidos del Mundial con su selección. A su contrato en el Estadio Diego Armando Maradona le quedan algo más de 18 meses.
El Napoli debe decidir, dado que no se han acordado nuevas condiciones contractuales, si traspasa a McTominay para obtener ingresos o asume el riesgo de mantenerlo en plantilla. Ya se había hablado del interés del Barcelona, mientras que ahora hay rumores de que los gigantes madrileños de La Liga siguen de cerca la situación. El entrenador del Real Madrid, Mourinho, fue quien le dio a McTominay su gran oportunidad en Mánchester.
¿Cambiará McTominay de equipo en 2027?
También se ha especulado con su regreso al fútbol inglés. Así que, ¿cuál es el desenlace más probable cuando se abran los mercados de fichajes en 2027? Cuando se le planteó esa pregunta a Nevin, el exextremo de Escocia, que habló en colaboración con Netbet Casino, declaró a GOAL: «Es una pregunta buenísima. Es difícil responder porque hay muchos equipos que le querrían.
«A día de hoy sigo sin tener ni idea de por qué el Manchester United le dejó marchar. No me cabe en la cabeza. No creo que supieran cuál era su potencial ni de lo que era capaz, algo que Escocia sí le permitió demostrar.
«No me sorprendería que se quedara en el Napoli, pero prácticamente todos los equipos italianos estarían interesados en él porque le adoran por lo que ha hecho allí. ¿Puede dar un salto aún mayor? ¿Sabes qué? Supongo que prácticamente cualquiera le ficharía.
«Y la razón es que puede jugar de 10, de 6, de 8 o de central. Es decir, tienes cuatro jugadores en uno. Y todos son buenos. Así que, ¿dónde le veo jugando? La respuesta es un poco rara: ¡donde él quiera!»
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Madrid o Inglaterra: ¿Dónde acabará McTominay?
McTominay da pocas pistas sobre sus planes y está plenamente centrado en el presente tras recuperarse de una intervención mínimamente invasiva para corregir irregularidades del ritmo cardíaco.
Ha llegado a un punto en el que probablemente solo le quede un gran cambio de club por delante. Con eso en mente, debe decidir entre seguir explorando nuevos horizontes, con la posibilidad de poner rumbo a España, echar raíces o cerrar el círculo de su trayectoria profesional.
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