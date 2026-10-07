¡Regresa el talismán! Kylian Mbappe vuelve a entrenarse justo a tiempo para los partidos decisivos del Real Madrid a las órdenes de Jose Mourinho

Mbappe ha vuelto a entrenarse con normalidad en Valdebebas, lo que supone un enorme impulso para el Real Madrid de cara a sus próximos partidos de La Liga. El delantero fue visto trabajando junto a sus compañeros el miércoles, con buen tono y listo para volver a la acción tras un breve periodo de baja después de sufrir una lesión de rodilla durante la victoria de Francia sobre Turkiye en la UEFA Nations League. Su presencia en el campo de entrenamiento confirma que va por buen camino para estar ante el Villarreal este sábado, tal y como sugirió en un principio Marca.

El regreso del francés llega después de un parón internacional de montaña rusa que incluyó un gol con Francia, un posterior susto por lesión y unas cortas vacaciones que desataron el debate entre la afición madridista. A pesar del ruido generado en torno a sus recientes viajes a París y Suiza, Mbappe se mostró centrado durante la sesión a las órdenes de Mourinho.