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¡Regresa el talismán! Kylian Mbappe vuelve a entrenarse justo a tiempo para los partidos decisivos del Real Madrid a las órdenes de Jose Mourinho
Mbappé vuelve a entrar en la dinámica para el duelo ante el Villarreal
Mbappe ha vuelto a entrenarse con normalidad en Valdebebas, lo que supone un enorme impulso para el Real Madrid de cara a sus próximos partidos de La Liga. El delantero fue visto trabajando junto a sus compañeros el miércoles, con buen tono y listo para volver a la acción tras un breve periodo de baja después de sufrir una lesión de rodilla durante la victoria de Francia sobre Turkiye en la UEFA Nations League. Su presencia en el campo de entrenamiento confirma que va por buen camino para estar ante el Villarreal este sábado, tal y como sugirió en un principio Marca.
El regreso del francés llega después de un parón internacional de montaña rusa que incluyó un gol con Francia, un posterior susto por lesión y unas cortas vacaciones que desataron el debate entre la afición madridista. A pesar del ruido generado en torno a sus recientes viajes a París y Suiza, Mbappe se mostró centrado durante la sesión a las órdenes de Mourinho.
- AFP
Las estadísticas vitales ponen de relieve la importancia del regreso
Mientras los titulares extradeportivos sobre su estilo de vida y sus ambiciones de Balón de Oro han dominado las redes sociales, las aportaciones de Mbappe sobre el terreno de juego siguen sin igual en la plantilla actual. Ya ha participado en el 40 % de los goles totales del Real Madrid esta temporada, al marcar ocho de los 20 tantos del equipo.
Siete de sus goles han llegado en la competición liguera, con el Santiago Bernabéu como su escenario más productivo. Recientemente firmó un soberbio hat-trick contra la Real Sociedad y luego lo acompañó con un doblete ante el Rayo Vallecano. Con el Real Madrid actualmente cuarto en la clasificación de La Liga con 15 puntos, a seis del líder Barcelona, su capacidad para dominar los partidos en la capital española será crucial este sábado.
Impacto en competición europea
La influencia del delantero ha ido más allá de La Liga y se ha extendido a la Champions League. Mbappe fue decisivo en la victoria inicial del Madrid por 2-1 sobre el Inter, al marcar un gol vital que garantizó que el Real Madrid iniciara su campaña europea con una nota positiva. En términos estadísticos, ha marcado en cinco de sus ocho apariciones esta temporada, lo que demuestra un nivel de regularidad del que Mourinho depende para mantener el equilibrio táctico.
Sin embargo, el exjugador del PSG todavía tiene margen de mejora en lo que respecta a su rendimiento a domicilio. No vio puerta en las exigentes visitas al Real Betis y al Atletico Madrid, lo que sugiere que, por ahora, sus mejores actuaciones están reservadas para la afición local.
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Le espera un brutal calendario de octubre
El momento de la recuperación de Mbappe es perfecto, dado el exigente calendario que afronta el Real Madrid durante las próximas semanas. Tras el encuentro contra el Villarreal, el Real Madrid debe disputar en casa un partido ante el Sevilla antes de viajar para medirse a su eterno rival, el Barcelona, el 25 de octubre.
Además de estos choques domésticos de alto voltaje, el club debe atender sus compromisos europeos ante la Roma y el RB Leipzig. Mbappe dispone ahora de un breve margen para afinar su ritmo de competición antes de volver a pisar el césped bajo los focos del Bernabéu.
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