Regla especial sobre las tarjetas rojas en el Mundial: la UEFA ignora la revolución de la FIFA

Según un comunicado a las federaciones, los árbitros pueden considerar que taparse la boca para ocultar lo que se dice es conducta antideportiva y mostrar tarjeta amarilla. No se descartan investigaciones posteriores. La BBC fue la primera en informar.

La norma, aprobada por la Junta Internacional de la Asociación de Fútbol (IFAB) para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se ha aplicado dos veces en la fase final: expulsó a Miguel Almirón (Paraguay) y a Piero Hincapié (Ecuador). El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldó esta sanción.