Getty Images Sport
Traducido por
¡Reencuentro por fin! Philippe Coutinho se une a Neymar en el Santos tras firmar un contrato hasta el final de la temporada
Una reunión soñada en Vila Belmiro
Santos ha dado un gran golpe al asegurarse los servicios de Coutinho, garantizando que el centrocampista de 34 años se una a su viejo amigo y compañero internacional Neymar. El movimiento supone un momento significativo para el fútbol brasileño, al reunir a dos de los talentos modernos más laureados del país, que primero perfeccionaron sus habilidades en las categorías inferiores de la selección antes de jugar juntos en el mayor escenario del mundo, en el Mundial de 2018.
El traspaso llega en un momento crucial para Coutinho, que había estado buscando un nuevo comienzo tras un periodo difícil en su carrera. El mediapunta estaba sin club desde que se separó del Vasco da Gama, el equipo de su infancia, después de anunciar su salida en las redes sociales en febrero tras admitir que estaba «mentalmente agotado» y que necesitaba «dar un paso atrás».
- AFP
De héroe de Anfield a trotamundos global
El viaje de Coutinho a Santos llega después de una ilustre carrera en las principales ligas de Europa, especialmente por su etapa transformadora en el Liverpool. Tras llegar procedente del Inter en 2013, se convirtió en el corazón creativo del equipo tanto con Brendan Rodgers como con Jurgen Klopp, con un balance de 54 goles y 44 asistencias en 201 partidos con el gigante de la Premier League. Su fulgurante nivel en Merseyside le acabó valiendo un traspaso descomunal de 142 millones de libras al Barcelona en enero de 2018, llegando al Camp Nou solo un año después de que Neymar se marchara al Paris Saint-Germain.
A pesar de las dificultades en España, Coutinho aún consiguió ganar títulos, con dos Ligas consecutivas antes de una exitosa cesión al Bayern de Múnich. En Alemania logró el premio definitivo al conquistar la Champions League en 2020. Irónicamente, tuvo un papel clave en la humillación de su club de origen ese año, al marcar dos goles saliendo desde el banquillo durante la increíble victoria por 8-2 del Bayern sobre el Barcelona en los cuartos de final.
El regreso a la Premier League y la despedida final
En busca de relanzar su carrera, Coutinho regresó a Inglaterra con el Aston Villa, inicialmente cedido en enero de 2022 antes de hacer permanente el traspaso ese verano. Aunque mostró destellos de su brillantez característica a las órdenes de su excompañero Steven Gerrard, le costó mantener un puesto habitual en el once titular a medida que el club evolucionaba.
Aunque su contrato en Villa Park estaba previsto originalmente hasta 2026, el equipo de la Premier League y el Vasco acordaron una operación que le permitió regresar a Brasil de forma permanente 12 meses antes. Esto facilitó su reciente etapa en el Vasco, aunque el regreso a casa no salió exactamente como estaba previsto, lo que desembocó en su reciente periodo como agente libre.
- Getty Images Sport
El Santos confía en Coutinho para subir en la clasificación
Durante su etapa en el Vasco da Gama, Coutinho disputó 124 partidos en todas las competiciones y marcó 22 goles con el club de su infancia. El Santos confía ahora en su enorme experiencia para revitalizar su campaña, ya que el equipo ocupa actualmente la décima posición en la clasificación del Brasileirao y busca escalar puestos en la tabla.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias