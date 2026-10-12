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¡Reencuentro en clave Arsenal! Gabriel espera con ganas el duelo ante el Lille y Arteta elogia a Giroud, ídolo del Emirates, antes del choque europeo
Los emotivos reencuentros acaparan el protagonismo en el Emirates
El Arsenal recibe al conjunto francés LOSC Lille en el Emirates Stadium en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League, en un partido cuya previa está marcada por los reencuentros. El defensa brasileño Gabriel Magalhaes se enfrentará por primera vez a su antiguo club desde que dejó Francia para fichar por el equipo del norte de Londres en 2020.
Además, el exdelantero del Arsenal Olivier Giroud regresa al que fue su estadio para liderar el ataque del equipo de Davide Ancelotti.
El equipo de Mikel Arteta afronta el encuentro con la intención de dar continuidad a su victoria por 1-0 a domicilio ante el Napoli en su estreno europeo.
- AFP
Gabriel disfruta del reencuentro con su antiguo club
Gabriel Magalhaes disputó 52 partidos con el Lille entre 2017 y 2020 antes de consolidarse como un fijo en la defensa del Arsenal. Antes del encuentro de entre semana, el central de 28 años admitió que el partido tiene un significado especial para él.
«Va a ser un día muy especial para mí», reveló Gabriel.
«Le tengo mucho cariño al club, así que me hará mucha ilusión ver a los aficionados y jugar contra el Lille».
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Arteta rinde homenaje a su excompañero Giroud
Mikel Arteta también recordó con cariño su etapa compartiendo vestuario con Giroud, que marcó 105 goles en 253 partidos durante sus seis años en el Arsenal. El francés lidera ahora el ataque del Lille junto a Dilane Bakwa y Maurits Kjaergaard.
«Tenía una gran personalidad y era una gran persona con la que compartir vestuario», afirmó Arteta al ser preguntado por su excompañero.
«Era un perfil de jugador completamente distinto al que estábamos acostumbrados. Tuvo una gran carrera y, sin duda, se la ganó».
- Sports Press Photo
La preocupación por las lesiones se cierne sobre el Arsenal antes del inicio del partido
Pese al ambiente nostálgico, Arteta afronta problemas de lesiones tras los contratiempos sufridos durante el parón internacional y en los entrenamientos. El central Ezri Konsa regresó antes de tiempo de la concentración con Inglaterra, mientras que el centrocampista Martin Zubimendi y el defensa Piero Hincapie recibieron golpes de última hora en un entrenamiento.
«Tenemos que evaluarles hoy y hacerles más pruebas para ver cómo están. Entonces sabremos cuánto tiempo estarán de baja», confirmó Arteta.
El Arsenal buscará ampliar su racha de 13 victorias consecutivas en partidos de la fase de grupos y de la fase de liga de competiciones europeas cuando arranque el encuentro en Londres.
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