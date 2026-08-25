Durante gran parte de su existencia, la Major League Soccer ha confiado en fichajes de relumbrón para generar interés y atraer al público. De David Beckham a Heung-min Son, pasando por Steven Gerrard, Kaka, Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimovic y Wayne Rooney, el sueño americano ha sido perseguido por muchos nombres ilustres.

El GOAT argentino Messi siguió ese camino en 2023, después de ser seducido para ir a Estados Unidos por la leyenda del Manchester United y de Inglaterra Beckham, y ha sido la principal atracción de una competición que sabe que se pueden vender entradas allí donde vaya el ocho veces ganador del Balón de Oro.

Algunas caras conocidas se han unido a él en el viaje, y se ha sugerido que Neymar, tras un complicado regreso a sus raíces en Santos, podría ser el siguiente en hacer las maletas rumbo al Estado del Sol.

Como herramienta de marketing, hay pocos más grandes o mejores que el máximo goleador histórico de Brasil. Sin embargo, tiene 34 años y ha tenido problemas de forma física y rendimiento con su club y con su selección en los últimos tiempos.