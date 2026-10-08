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¿Reencuentro con Mourinho? El Real Madrid estudia un sensacional movimiento por la exestrella del Manchester United Scott McTominay
El Real Madrid considera un sorprendente refuerzo para el centro del campo
Según ha informado The Sun, el Real Madrid ha emergido como un sorprendente candidato para fichar al centrocampista del Napoli McTominay con el objetivo de reforzar su plantilla en el próximo mercado de fichajes de enero, poniendo el broche a un notable recorrido del escocés desde su salida del Manchester United en 2024, que le llevó a convertirse en una figura central en la histórica campaña del Scudetto del Napoli, al aportar 13 goles y seis asistencias para demostrar que podía rendir al más alto nivel del fútbol europeo lejos del fútbol inglés.
Sobre la base de su brillante campaña, el vigente MVP de la Serie A 2024-25 mantuvo su excepcional forma la temporada siguiente, al marcar 14 goles y repartir cuatro asistencias en 44 apariciones entre todas las competiciones.
- AFP
El pulso en Nápoles abre la puerta
A pesar de su éxito sobre el terreno de juego, crecen los rumores de descontento entre bastidores en el Stadio Diego Armando Maradona. Con dos años aún por cumplir de su actual contrato, según se informa, McTominay busca un nuevo y lucrativo acuerdo con el Partenopei, aunque las negociaciones para una renovación mejorada todavía no han alcanzado un punto de inflexión.
Según se informa, el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, no está dando prioridad en este momento a un nuevo contrato para el escocés. Esta falta de urgencia por parte de la jerarquía del club italiano ha puesto en máxima alerta a varios grandes equipos europeos, con el Real Madrid al frente de la carrera. Si se materializa un movimiento al Santiago Bernabéu, McTominay se reencontraría con una cara muy conocida en Mourinho, el entrenador que dio al centrocampista su debut profesional con el primer equipo durante su etapa juntos en el Manchester United.
Superando obstáculos físicos en Italia
Las especulaciones sobre su traspaso llegan en un momento en el que McTominay ha mostrado una enorme resiliencia tanto dentro como fuera del campo. Recientemente volvió a entrenarse con normalidad tras someterse en septiembre a una operación de corazón para corregir un ritmo irregular.
En una comunicación oficial sobre el estado de salud del jugador, un comunicado del Nápoles decía: «El miércoles, Scott McTominay se sometió a más pruebas diagnósticas, que mostraron que está apto para jugar. [Él] reanudó, por tanto, los entrenamientos con el resto del equipo tras el periodo en el que se ejercitó por separado».
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Inicio lento, problemas en la plantilla y la prueba del Frosinone por delante
Sobre el césped, McTominay solo ha disputado dos partidos esta temporada, mientras que su equipo, el Nápoles, ocupa actualmente la novena posición de la Serie A con siete puntos, a seis del líder, la Roma. Ahora, los partenopeos se prepararán para recibir al Frosinone en el Stadio Diego Armando Maradona el sábado, en su primer partido de vuelta tras el parón internacional.
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