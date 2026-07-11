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¿Reencuentro con Luis Enrique? Ferran Torres no descarta fichar por el PSG, aunque ya hay conversaciones avanzadas con el Barcelona
El Barça y el PSG mantienen conversaciones avanzadas
Según Mundo Deportivo, el PSG negocia ya con el Barcelona el fichaje de Torres este verano. Las conversaciones están avanzadas tras el interés del jugador en buscar un nuevo reto en Francia después del Mundial. El Barça, al tanto, está dispuesto a dejar salir al ex del Manchester City para aliviar sus cuentas.
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Torres insinúa que podría dejar el Barcelona
Las especulaciones sobre el futuro de Torres se intensificaron justo antes de que comenzara su andadura en el Mundial. Ante la presión para confirmar los rumores sobre el interés de los grandes de la Ligue 1 y la posibilidad de un nuevo contrato en el Camp Nou, optó por callar y centrarse en sus compromisos con la selección.
Al preguntarle por su futuro en el Barcelona, respondió: «Me veo jugando mañana contra Cabo Verde». Luego añadió: «No lo sé, y no me importa. Lo importante es conseguir los tres puntos. Los asuntos externos no son importantes ahora».
Se perfila un reencuentro con el exseleccionador de España
El interés de París surge del deseo de Enrique de volver a formar pareja con Torres tras su etapa en la selección. Sin embargo, según «Marca», el Barcelona —que planeaba extender el contrato del delantero más allá de 2027— ha cambiado de idea por su urgente necesidad de liquidez.
Además, su puesto en el once se resiente con los nuevos fichajes, como Anthony Gordon.
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El Barcelona se enfrenta a una reorganización de su línea de ataque
El Barcelona busca fichar a más jugadores para cubrir la posible salida de Torres, quien entra en el último año de su contrato. Mientras, la directiva del PSG quiere cerrar el precio del traspaso durante la actual ventana de selecciones, antes de que el jugador se una a la pretemporada. Si se concreta, la delantera de Enrique vivirá una fuerte competencia.
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