Getty Images Sport
Traducido por
¡Reencuentro con Farke! El Leeds apunta al fichaje de Nico Elvedi mientras Sebastiaan Bornauw se acerca a la salida
Farke pone sus ojos en un reencuentro con el Gladbach
El Leeds United es optimista respecto a cerrar un acuerdo por Elvedi, mientras busca añadir una experiencia considerable a su línea defensiva. El jugador de 29 años es un rostro conocido para el técnico del Leeds, Farke, ya que jugó a las órdenes del entrenador alemán durante la campaña 2022-23 en Renania del Norte-Westfalia. Con el actual contrato de Elvedi en el Gladbach previsto para expirar el próximo verano, según se informa, el club de la Bundesliga está abierto a una venta para evitar perder gratis al veterano dentro de un año.
Fuentes tanto del Leeds como del Monchengladbach han dicho a The Athletic que están convencidas de que es probable que este traspaso de Elvedi se produzca. El internacional suizo ha sido un fijo en la máxima categoría alemana durante una década, y Farke está deseando aportar ese nivel de serenidad y entendimiento táctico a su campaña en la Premier League.
- AFP
La salida de Bornauw facilita el fichaje
La búsqueda de Elvedi llega en un momento en el que Sebastiaan Bornauw se acerca a una salida de West Yorkshire para regresar a Alemania. Según informó en primicia Sky Sport Germany, el Hamburgo confía en cerrar el fichaje del central belga, que busca minutos con regularidad tras una etapa frustrante en Elland Road. Por su parte, el Leeds ha reconocido que el defensa podría marcharse en busca de un nuevo desafío.
Después de haber tenido problemas para consolidarse como titular habitual, Bornauw está deseando empezar de cero en busca de minutos garantizados. Su posible salida obligaría al Leeds, que ha utilizado un sistema con tres centrales desde el pasado invierno, a reforzar sus opciones en el eje de la zaga. Para cubrir ese vacío, el Leeds ha puesto sus miras en Elvedi, un defensa experimentado que disputó 36 partidos con el Monchengladbach la pasada temporada, con dos goles y tres asistencias, y que suma un impresionante total de 19 goles en 364 apariciones con el conjunto alemán.
Presencia veterana para el Real Madrid
Elvedi llega con un currículum impresionante, tras haber rendido de forma constante al más alto nivel tanto con su club como con su selección. El defensa desempeñó un papel central en la campaña de Suiza en el Mundial este verano, ayudando a su país a alcanzar los cuartos de final antes de ser eliminado por Argentina.
El especialista en fichajes Florian Plettenberg ha confirmado además los avances de la operación, al informar de que Elvedi y el Leeds United ya han acordado las condiciones personales de un contrato hasta 2029. Se entiende que el defensa suizo está muy interesado en dar el salto a la Premier League antes del cierre del mercado de fichajes. El Leeds prepara ahora su primera oferta formal, que se espera que sea presentada en breve, con el Borussia Monchengladbach dispuesto a autorizar la venta si se cumple su valoración.
- Getty Images Sport
La ventana activa continúa en Elland Road
Si se cierra el fichaje de Elvedi, el defensa suizo se unirá a Harry Wilson, Tarik Muharemovic y James Trafford como la cuarta incorporación del verano del Leeds. Su llegada reforzaría de forma significativa la rotación defensiva de Farke, al tiempo que subrayaría la disposición del consejo a respaldar al técnico con talento de confianza y experiencia, justo a tiempo para que el United inicie su campaña de la Premier League con un partido fuera de casa ante el Nottingham Forest el 22 de agosto.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias