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¿Reencuentro bomba para la estrella del Chelsea de 89 millones de libras? Frank Lampard apunta a una operación audaz para reforzar al Coventry
Lampard apunta al ambicioso fichaje de Mudryk
El Coventry ha surgido como un destino sorpresa para Mudryk, con Lampard interesado en lograr la cesión del extremo, según The Sun. Mientras los Sky Blues preparan su esperado regreso a la máxima categoría, el exentrenador del Chelsea busca aprovechar sus contactos en Stamford Bridge para reforzar sus opciones en ataque.
El informe sugiere que el interés del Coventry no es el único, ya que otros dos equipos de la Premier League sin identificar y tres clubes europeos también están siguiendo la situación. Un cambio temporal podría ser la solución perfecta para todas las partes, permitiendo que el jugador de 25 años encuentre su ritmo lejos del intenso foco del oeste de Londres.
Mudryk disputó ocho partidos con Lampard durante su segunda etapa como entrenador del Chelsea.
- AFP
La resolución de la sanción por dopaje allana el regreso
Mudryk, que fichó por el Chelsea en 2023 en un traspaso de 89 millones con variables incluidas, por fin es libre para reanudar su carrera profesional después de que la Football Association concluyera su procedimiento antidopaje. El extremo estaba suspendido provisionalmente desde noviembre de 2024 tras dar positivo por meldonio, pero el caso llegó a su fin cuando aceptó la infracción y acordó una sanción equivalente al tiempo ya cumplido.
El internacional ucraniano se mostró abierto sobre el peaje emocional que le pasó la investigación y afirmó: "Este ha sido el periodo más difícil de mi carrera. Como siempre he mantenido desde el comienzo de este caso, nunca he tomado consciente ni intencionadamente ninguna sustancia prohibida. Mi compromiso de competir limpiamente y representar a mi club y a mi país con profesionalidad e integridad siempre ha sido importante para mí. Me gustaría dar las gracias a mi familia y a mis amigos por su apoyo y su confianza durante todo este periodo".
Alonso modera las expectativas sobre Mudryk
Aunque el club está encantado de recuperarlo, el nuevo entrenador del Chelsea Xabi Alonso se ha mostrado prudente a la hora de gestionar las expectativas sobre la participación inmediata del extremo. El técnico español admitió que el momento en que recibió el alta fue una sorpresa, y señaló que ese avance llegó como una grata noticia para su cuerpo técnico.
«Es demasiado pronto para decir cómo está en términos de forma física, en cuanto a los minutos que necesitas para volver a participar, así que todavía es demasiado pronto para decirlo», explicó Alonso. «Pero estamos contentos por él, especialmente por él, porque probablemente no somos capaces de entender por lo que ha pasado durante este tiempo y cómo se siente en este momento con las cosas que ha tenido que afrontar».
Alonso también confirmó que Mudryk se unirá a la plantilla del Chelsea en su gira de pretemporada por Hong Kong, aunque mencionó que no habían tenido la oportunidad de hablar directamente.
- Getty Images Sport
Un nuevo comienzo en el horizonte
El camino de vuelta al once titular en Stamford Bridge parece complicado dada la competencia actual. Durante la ausencia forzada de Mudryk, el Chelsea ha incorporado a varios atacantes a su plantilla, lo que hace que una cesión tenga aún más sentido para su desarrollo.
La gran pregunta para las últimas semanas del mercado es si ese próximo capítulo se desarrollará con Lampard en el Coventry o si seguirá en el Chelsea bajo la atenta mirada de Alonso. El Coventry abrirá su campaña de la Premier League contra el Arsenal el 21 de agosto, y a Lampard le encantaría contar con un jugador de la explosiva calidad de Mudryk para un partido de semejante nivel.
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