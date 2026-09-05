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¿Reencuentro al fin? John Stones se prepara para su debut completo con el Inter ante su excompañero del Manchester City
Stones, en disposición de debutar como titular con el Inter
Stones está a punto de hacer su primera titularidad en la Serie A con el Inter cuando el equipo de Cristian Chivu se enfrente al Nápoles en San Siro el sábado por la tarde. Los principales medios deportivos italianos, incluidos Sky Sport Italia, La Gazzetta dello Sport y Corriere dello Sport, apuestan por la inclusión del defensa en el once inicial.
El internacional inglés en 94 ocasiones se unió al Inter como agente libre a principios de este verano tras la conclusión de su etapa de diez años en el City. Ha tenido que mantener la paciencia para su debut oficial completo en Italia después de comenzar la campaña en el banquillo.
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Dos excompañeros del Manchester City se enfrentan
El partido podría ver a Stones cara a cara contra su excompañero de larga etapa en el City, De Bruyne, en uno de los grandes duelos del fin de semana. Se espera que el centrocampista belga participe con el Napoli en San Siro.
Sin embargo, los informes previos al partido sugieren que Antonio Vergara apunta a salir de inicio por delante de De Bruyne en el centro del campo de tres de Massimiliano Allegri. Mientras tanto, los también internacionales ingleses Djed Spence y Curtis Jones también podrían participar con sus respectivos equipos, aunque no se espera que ninguno de los dos sea titular.
Bajas clave y forma al inicio de la temporada
El Nápoles se verá obligado a remodelar su equipo debido a la ausencia de su centrocampista estrella Scott McTominay. El internacional escocés no está disponible mientras se prepara para someterse a una pequeña intervención en el corazón.
El Inter recibe este partido tras un inicio positivo de su temporada doméstica con Chivu. El conjunto nerazzurro arrancó con una convincente victoria por 4-1 sobre el Monza antes de lograr un trabajado triunfo por 1-0 a domicilio ante el Cagliari el pasado fin de semana.
Stones entró desde el banquillo en los compases finales de ambos encuentros para ayudar a cerrar las victorias. Ahora parece listo para entrar en el once inicial en la que apunta a ser su mayor prueba hasta ahora en el fútbol italiano.
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Duelo crucial en San Siro
El encuentro del sábado promete ser una referencia clave a estas alturas del inicio de temporada para los dos pesos pesados italianos. El Inter estará ansioso por mantener su impecable racha de victorias, mientras que el Nápoles aspira a lograr un resultado de prestigio a domicilio. Una titularidad para Stones supondría un gran hito en su nueva aventura tras su carrera de una década en Inglaterra. El defensa estará decidido a ayudar al Inter a dejar otra vez la portería a cero y consolidar su posición en lo más alto de la Serie A.
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