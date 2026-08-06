El PSG está a punto de cerrar otro fichaje de primer nivel para reforzar su temible frente de ataque a las órdenes de Luis Enrique. El conjunto parisino está muy cerca de hacerse con el extremo del Mónaco Akliouche, en una operación que ahora ya es inminente, según Mundo Deportivo.

El dos veces campeón consecutivo de Europa se movió con rapidez para fichar al internacional de 24 años, al que identificó como una prioridad absoluta para su rotación ofensiva. Asegurar la llegada de Akliouche supone un movimiento crucial para el PSG en su intento de reforzar la plantilla. Se espera que su incorporación cubra la muy probable salida este verano del también extremo Bradley Barcola.