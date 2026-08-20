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«Reemplazar a Robert Lewandowski es difícil»: el Barcelona toma una gran decisión sobre Julián Álvarez tras rechazar 100 millones de euros
El Barça frena la persecución de Álvarez
El Barcelona ha aparcado sus intentos de fichar al delantero del Atlético Alvarez antes de que se cierre el mercado de fichajes. El club catalán ha asumido que la operación no se materializará este mes sin un giro radical a última hora. Alvarez era el gran objetivo del Barça para reconstruir su ataque tras las salidas de Lewandowski y Ferran Torres.
Sin embargo, el Atlético sigue firme en su negativa a vender al internacional argentino, pese a haber yarechazado una oferta de 100 millones de euros (85 millones de libras) a principios de este verano. Aunque Alvarez expresó públicamente su deseo de cambiar de club, la postura inflexible del Atlético ha obligado al director deportivo Deco a buscar otras opciones. El Barça no ha descartado por completo volver a por el jugador de 26 años, pero ya se están valorando activamente alternativas.
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Deco y Flick perfilan la búsqueda de un delantero
Flick sigue decidido a fichar a un delantero centro puro para completar su plantilla. Aunque reconoció que la búsqueda sigue en marcha, Deco admitió que encontrar a un sucesor adecuado para Lewandowski supone un reto enorme para la directiva.
«Estamos buscando a ese jugador [un delantero] y Deco está haciendo un gran trabajo», dijo Flick el miércoles, en declaraciones recogidas por ESPN.
Deco añadió: «Hemos perdido a dos jugadores en ataque, Lewy y Ferran. Creo que tenemos soluciones para cubrir a Ferran con los fichajes que hemos hecho. Sustituir a Robert es mucho más difícil. Es realmente complicado reemplazar a un jugador como él.
»Tenemos algunas soluciones internas, pero tenemos que mirar [qué hay disponible]. Hay mucho ruido. Creo que habrá más movimientos, seguimos trabajando duro».
Soluciones internas y objetivos alternativos
Si no llega un nuevo delantero, algunas figuras del club creen que bastarán ajustes tácticos internos. Flick podría colocar a Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon o Lamine Yamal por el centro, mientras que Fermin Lopez y Dani Olmo ofrecen opciones de falso nueve.
El único delantero centro natural en la plantilla de pretemporada del Barcelona es el internacional egipcio de 18 años Hamza Abdelkarim. El adolescente marcó contra el Al Ahly en la victoria en el Trofeo Joan Gamper del miércoles, elevando su cuenta en esta pretemporada a cuatro goles.
Elogiando al joven, Flick comentó: «Hamza es un buen delantero. Podemos verlo por cómo ataca los centros. Hoy también le vi aguantar bien el balón, lo cual es bueno. Eso es lo que quiero ver de él».
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Se acerca un ajetreado cierre del mercado de fichajes
Deco está evaluando una amplia lista de posibles alternativas de mercado a medida que se acerca el cierre del plazo de fichajes. Las anteriores operaciones por Joao Pedro y Junior Kroupi se frustraron, mientras que Lautaro Martinez, Luis Suarez y Benjamin Sesko han sido considerados financieramente imposibles.
El dúo del Villarreal formado por Georges Mikautadze y Ayoze Perez está siendo considerado, y los analistas del club están especialmente impresionados por los datos subyacentes de Mikautadze y sus actuaciones en España.
El Barcelona sigue activo en el mercado después de confirmar a Rodri como su cuarto fichaje del verano, junto a Gordon, Adeyemi y Jesse Bisiwu. Con Joao Cancelo también a punto de incorporarse esta semana, Deco seguirá trabajando entre bastidores para cerrar una última incorporación ofensiva.
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