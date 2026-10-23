Tras quedar fuera de acción en el principal torneo de la FIFA en Norteamérica, se esfumó cualquier posibilidad de cerrar un traspaso en el mercado de verano. Nadie iba a desembolsar una gran cantidad por un jugador que afrontaba varios meses de baja.

Sin embargo, la opinión general era que podría alcanzarse un acuerdo en enero, siempre que se hubieran logrado avances positivos en un largo proceso de rehabilitación. Parecía haber pocas esperanzas de que Ugarte volviera a contar con la confianza del Manchester United.

Solo ha disputado 69 partidos con el United desde su llegada procedente del Paris Saint-Germain por 42 millones de libras (56 millones de dólares) en agosto de 2024. Por entonces, se esperaba que su tenacidad en el centro del campo resultara muy útil para uno de los grandes de la Premier League.