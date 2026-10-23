Getty
Traducido por
¿Redención para Manuel Ugarte en el Manchester United? Por qué no está garantizado un traspaso en 2027 mientras Gus Poyet confía en que el centrocampista uruguayo tenga un impacto positivo tras una lesión
Ugarte fichó por el Manchester United en un traspaso de 42 millones de libras.
Tras quedar fuera de acción en el principal torneo de la FIFA en Norteamérica, se esfumó cualquier posibilidad de cerrar un traspaso en el mercado de verano. Nadie iba a desembolsar una gran cantidad por un jugador que afrontaba varios meses de baja.
Sin embargo, la opinión general era que podría alcanzarse un acuerdo en enero, siempre que se hubieran logrado avances positivos en un largo proceso de rehabilitación. Parecía haber pocas esperanzas de que Ugarte volviera a contar con la confianza del Manchester United.
Solo ha disputado 69 partidos con el United desde su llegada procedente del Paris Saint-Germain por 42 millones de libras (56 millones de dólares) en agosto de 2024. Por entonces, se esperaba que su tenacidad en el centro del campo resultara muy útil para uno de los grandes de la Premier League.
- Getty
El Manchester United ha reforzado su centro del campo
Ugarte, sin embargo, nunca ha terminado de convencer y fue perdiendo posiciones en la jerarquía mientras el veterano brasileño Casemiro se hacía con un importante puesto de pivote. Youri Tielemans, Andrey Santos y Carlos Baleba fueron fichados antes de la temporada 2026-27.
El Manchester United, sin embargo, ha seguido mostrando una frustrante irregularidad bajo las órdenes del entrenador Michael Carrick, lo que ha dado pie a más especulaciones sobre un cambio en el banquillo. Para cuando Ugarte vuelva a estar en condiciones de jugar, podría haber un nuevo entrenador al mando.
Traspaso o segunda oportunidad: ¿Qué le espera a Ugarte?
Preguntado por el futuro de su compatriota, entre rumores de salida que parecen no desaparecer nunca, el exinternacional uruguayo Poyet, que habló en colaboración con Gambling.com, la fuente de referencia sobre sitios de casino, declaró a GOAL: «Primero tiene que volver».
«Es increíble porque, cuando se marchó de Portugal [donde jugaba en el Sporting], iba a venir al Chelsea. Yo estaba deseando que fichara por el Chelsea, pero se fue a París y luego a Manchester. Son decisiones que se tomaron a lo largo de su carrera».
«Creo que primero tiene que volver. No creo que se marche antes de jugar unos cuantos partidos o, al menos, será difícil. Recuerdo que sufrí una lesión grave y lo único en lo que piensas es en volver al campo y demostrar que estás bien. Y entonces sí, tomar una decisión».
«Pero, evidentemente, y con todo el respeto a los jugadores del Manchester United, yo me vería con posibilidades de jugar. Después depende del entrenador y de cómo sea».
«En este Manchester United, apostarías por Ugarte en el centro del campo una vez recupere la forma. Así que esperemos a ver si hay algún cambio de aquí a que vuelva».
- Getty
Cuándo vence el contrato de Ugarte en Old Trafford
Ugarte firmó un contrato de cinco años con el Manchester United al llegar a Mánchester, con vigencia hasta el verano de 2029. Por tanto, el club no tiene ninguna presión para venderlo ni para solicitar ofertas por él.
Sin embargo, sí habrá que tomar decisiones importantes sobre si el trabajador futbolista de 25 años entra en los planes a largo plazo. Una vez vuelva a entrenarse sobre el césped, se podrá evaluar mejor su estado y sus posibilidades de volver a tener minutos con regularidad.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias