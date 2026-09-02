¿Recurrirá a la FIFA? Una tentadora oferta árabe irrumpe en la crisis entre Ziyech y el Wydad

La crisis de Hakim Ziyech con el Wydad se ha agravado en el último período, y el jugador busca ahora una salida que ponga fin a la incertidumbre que rodea su futuro.

Informes periodísticos señalaron que Ziyech entró recientemente en los planes de uno de los clubes árabes, y esa podría ser la solución a su problema con el presidente del Wydad, Ibrahim Aserri.

La crisis entre Ziyech y el Wydad se ha agudizado últimamente, ya que el cuerpo técnico dirigido por el portugués Paulo Sérgio lo dejó fuera de la concentración de Agadir, mientras que el jugador asegura que el presidente del club está detrás de esta decisión, debido a la negativa del futbolista a reducir su salario.