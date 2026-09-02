¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
France v Morocco: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

Traducido por

¿Recurrirá a la FIFA? Una tentadora oferta árabe irrumpe en la crisis entre Ziyech y el Wydad

Fichajes
Wydad Casablanca
H. Ziyech
Al-Ittihad
Botola Pro
Premier League
Marruecos
Libia

La estrella marroquí en una encrucijada

La crisis de Hakim Ziyech con el Wydad se ha agravado en el último período, y el jugador busca ahora una salida que ponga fin a la incertidumbre que rodea su futuro.

Informes periodísticos señalaron que Ziyech entró recientemente en los planes de uno de los clubes árabes, y esa podría ser la solución a su problema con el presidente del Wydad, Ibrahim Aserri.

La crisis entre Ziyech y el Wydad se ha agudizado últimamente, ya que el cuerpo técnico dirigido por el portugués Paulo Sérgio lo dejó fuera de la concentración de Agadir, mientras que el jugador asegura que el presidente del club está detrás de esta decisión, debido a la negativa del futbolista a reducir su salario.

Lee también: «Mentirá como siempre»: Ziyech eleva el tono en su disputa con el presidente del Wydad

  • Movimiento libio para fichar a Ziyech

    El club libio Al-Ittihad se ha movido para fichar al marroquí Hakim Ziyech, aprovechando la creciente crisis entre el jugador y el Wydad marroquí, que ha puesto en duda su futuro con el equipo.

    Según información del sitio web "Africa Foot", el club libio ha presentado una importante oferta económica para convencer a Ziyech de que se una a sus filas, con la disposición de moverse rápidamente en las negociaciones bajo condiciones económicas atractivas.

    Sin embargo, no se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre el futuro del jugador, en medio de la continuidad del debate en torno a su situación contractual con el Wydad.

    Lee también: Advertencia clara: una leyenda del United avisa de que el City podría destrozar la temporada del Chelsea por segunda vez

    • Anuncios

  • ¿Recurrirá Ziyech a la FIFA?

    La relación entre Ziyech y el Wydad se ha deteriorado en las últimas semanas debido a desacuerdos económicos, deportivos y disciplinarios, mientras que ambas partes han mantenido varias reuniones para intentar alcanzar una solución, sin lograr acercar posturas.

    La crisis se agravó después de que Ziyech publicara un mensaje en las redes sociales en el que acusó de mentir al presidente del Wydad, Ibrahim El Assri.

    El Wydad quiere poner fin a la crisis, pero Ziyech insiste en obtener sus derechos, y podría recurrir a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) si no se llega a un acuerdo, según la misma fuente.

    Lee también: Un fichaje que hizo historia: un mercato marroquí-egipcio acapara los focos

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google