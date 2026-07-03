El director deportivo, Andreas Rettig, ha anunciado que no renovará su contrato, que vence a finales de 2026, por motivos personales.
Traducido por
¡Recorte drástico en la selección alemana! Tras la salida de Julian Nagelsmann, la DFB anuncia la marcha de otro directivo
Según se ha informado, el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf (63 años), ya había anunciado esta decisión antes del inicio del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, por lo que su dimisión no se debe a la temprana eliminación de la selección alemana.
Rettig, nombrado director deportivo en septiembre de 2023 tras reemplazar a Oliver Bierhoff, había sido uno de los críticos más duros de la DFB en el fútbol profesional.
Entre 2013 y 2015 fue director general de la Liga Alemana de Fútbol y, en la Bundesliga, representó al SC Freiburg, al 1. FC Köln, al FC St. Pauli y al FC Augsburg.
- Getty
¿Tendrá que marcharse también Rudi Völler, tras Nagelsmann y Rettig?
La DFB afronta un nuevo comienzo en su estructura directiva. Tras la salida de Nagelsmann y Rettig, se rumorea que también podría dejar su cargo el director deportivo Rudi Völler.
El exseleccionador, gran defensor de Nagelsmann, le respaldó tras la eliminación ante Paraguay.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias