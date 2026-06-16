90'+8' Maignan detiene el remate de Upamecano, que casi se convierte en autogol.





90'+6' ¡TERCER GOL DE FRANCIA, GOLAZO DE MBAPPÉ! El crack del Real Madrid recibe a 25 metros y dispara con la derecha; Mendy no puede detenerlo: segundo gol en este Mundial, el 14.º en todos los Mundiales y el 58.º con Francia. Máximo goleador de la historia.





90'+5 - ¡SENEGAL RECORTA DISTANCIAS, MBAYE! El delantero del PSG gana a Theo Hernández y bate a Maignan con la derecha: 2-1.





82' – ¡FRANCIA DUPLICA, BARCOLA! Pase profundo de Rabiot, tiro por encima de Mendy y 2-0.





83' – Mbappé vuelve a intentarlo de primera desde la izquierda y Mendy atrapa.





79' – Nicolas Jackson dispara de media vuelta, pero el balón se va fuera.





74' – Francia domina: Doué dispara y Mendy despeja a córner.





68' - ¡Anulado el empate de Senegal! Nicolas Jackson parte en fuera de juego, recibe un pase en profundidad y bate a Maignan, pero el gol no sube al marcador.





66' - ¡GOL DE FRANCIA, MBAPPÉ! Pase profundo de Olise, supera a Mendy y marca. Empata con Giroud como máximo goleador de Francia y con Fontaine en Mundiales (13).





64' – Gran jugada de Olise para Mbappé, que no controla.





61' - No se pita un penalti clarísimo a Francia: Mbappé se va de Diouf, entra al área y Mané lo derriba; el árbitro, tras revisar el VAR, mantiene su error.





57' - ¡Otra vez Mendy! Salva al salir a por Mbappé, que quedaba solo.





53' - ¡Ocasión clara para Francia! Koundé asiste a Olise, que se lanza hacia la portería; solo la salida de Mendy salva a Senegal.





52' - Saliba evita el remate de Jackson.





48' - Francia responde: Doué dispara desde fuera del área y el balón roza el poste.





45'+6' - Ocasión de Sarr: centro desde la izquierda de Thiaw y Mané, y el delantero del Crystal Palace remata alto.





25' - ¡Tiro al poste de Jackson! Error de Mbappé, que pierde el equilibrio tras chocar con Thiaw; pase en profundidad para el ex del Bayern, que remata con la izquierda, golpea el poste a la derecha de Maignan y el balón rebota en la espalda del portero del Milan antes de salir. Senegal cerca del gol.