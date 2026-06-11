Recordad el 2006... Haaland y Yamal reflejan al «Messi cauteloso» y al «Ronaldo aventurero»

Erling Haaland y Lamine Yamal debutarán en el Mundial de 2026 con una aura que una generación no veía desde hace veinte años.

El primero, de 25 años, es el delantero más letal de Europa y lleva sobre sus hombros el sueño de Noruega, ausente del Mundial desde 1998. El segundo cumplirá 19 durante el torneo; ya fue campeón de Europa con España siendo aún estudiante.

Hoy se les presenta como los sucesores del trono del fútbol: la prensa habla de la «lucha de la próxima década» y la afición compara sus números antes de que toquen el primer balón en el Mundial. Pero la historia advierte que ni los más grandes nacieron como leyendas.

Antes, en 2006, otros dos jóvenes llegaron a Alemania: Messi, 18 años, buscaba minutos con Argentina, y Cristiano, 21, buscaba reconocimiento con Portugal... Ninguno ganó el título ni brilló como estrella. ¿Qué aportaron en su debut? ¿Qué lección aguarda a la nueva generación?

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