En marzo de 2026, Lucy Bronze disputó su partido número 145 con Inglaterra y superó a Karen Carney para situarse entre las tres futbolistas con más internacionalidades en la historia de la selección. «Nunca habría imaginado que llegaría siquiera a los 100 partidos internacionales, y mucho menos que superaría a alguien como Karen Carney, que para mí era una leyenda, alguien a quien admiraba desde pequeña y uno de mis referentes», afirmó. Bronze calificó de «increíble» su presencia en esa lista junto a grandes figuras de Inglaterra. ¿Podría escalar aún más posiciones? Desde luego, no parece que esté bajando el ritmo, pero ¿cuánto le falta para subir más?

¿Y qué ocurre con algunas de las otras estrellas de esta selección inglesa? Bronze es la única jugadora en activo que figura actualmente entre las diez futbolistas con más partidos, pero varias integrantes de la convocatoria de Wiegman también están escalando posiciones. Alex Greenwood, con 113 internacionalidades, está a las puertas del top 10, mientras que Keira Walsh y Georgia Stanway parecen destinadas a entrar en él más adelante. Walsh suma 105 internacionalidades a los 29 años, mientras que Stanway lleva 95 a los 27. Las cifras de Lauren Hemp también son notables: ha disputado 80 partidos con su selección con solo 26 años.

Así pues, ¿qué récords persiguen y a qué distancia están de las líderes? ¿Qué futbolistas han disputado más partidos con la selección femenina de Inglaterra? GOAL repasa las jugadoras con más internacionalidades de la selección inglesa...