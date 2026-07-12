Las repeticiones mostraron que el saque de puerta del portero noruego Orjan Nyland rozó el cable de la «spidercam» sobre el campo. El balón llegó a Elliot Anderson, quien se lo pasó a Anthony Gordon; este se lo cedió a Bellingham, que controló y marcó con calma.

Varios noruegos rodearon al árbitro Clement Turpin, que validó el tanto. En el descanso se vio al seleccionador Stale Solbakken hablando con el colegiado. Después del partido, Solbakken declaró: «Él [el árbitro] dice que no lo vio y que no recibió aviso de que hubiera ocurrido». Es una buena explicación y, como la FIFA dice que no hubo contacto y el chip del balón no emitió señal, no puede hacer nada. El balón cayó en picado justo delante del banquillo, así que sí lo tocó. Muchos de los que estaban allí reaccionaron al instante; yo no fui uno de ellos, pero muchos lo vieron».

«No puedo decir nada porque, si el chip no sonó, ¿qué puedo decir? Todos dicen que el balón cayó del cielo, incluido el portero y el jugador que lo iba a recibir. Creo que quedó claro que lo tocó. Fue extraño», añadió.